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Против кожных заболеваний и гипертонии: чем полезен и опасен чистотел
Против кожных заболеваний и гипертонии: чем полезен и опасен чистотел
Чистотел — это многолетнее растение, которое широко используется в медицине с древних времен. О пользе и противопоказаниях — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T21:19
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Чистотел — это многолетнее растение, которое широко используется в медицине с древних времен. О пользе и противопоказаниях — в материале РИА Новости. Полезные и лечебные свойства чистотелаРастение принадлежит к семейству Маковых и вырастает до 80 сантиметров в высоту. Еще в Древней Греции его использовали против болезней глаз, лекарственным средством чистотел был и у древних римлян. На Руси его сок применяли против веснушек, бородавок и некоторых других кожных заболеваний. По количеству лечебных свойств эту траву нередко сравнивают с женьшенем, потому что она богата полезными веществами и имеет широкий спектр действия. В медицинских целях применяют листья, сок и корни.Чистотел обладает противовоспалительным, болеутоляющим, спазмолитическим, седативным, желчегонным, мочегонным и слабительным действием. В нем присутствуют важные для организма вещества: калий, железо, медь, цинк, бор, витамины группы В, С, А, К, РР, а также флавоноиды и алкалоиды. Последние способны задерживать накопление холестерина, снижать давление, помогать против спазмов. Благодаря такому богатому составу растение чистотел обладает ярко выраженным антибактериальным и ранозаживляющим действием и помогает против кожных заболеваний. Именно поэтому им лечат псориаз, дерматозы и некоторые раны, а еще убирают папилломы и сухие мозоли.Траву назначают при болезнях печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Считается, что растение способно избавить от гайморита, зубной боли, эффективно против одышки и хронического кашля. В народной медицине его применяют против заболеваний легких. Отвар из чистотела в Советском Союзе назначали от желтухи, подагры и при некоторых ожогах или ранах на коже. Сейчас в основном его добавляют в лекарственные сборы, которые используются для лечения болезней печени и желчного пузыря. Также чистотел может восстановить гормональный фон, помочь женщинам при болезненных месячных и молочнице. Этим лечебные свойства чистотела не ограничиваются. Он показан людям с артритом, ревматизмом, будет эффективен при насморке, ангине, кожном туберкулезе, головных болях и мигренях.Чистотел можно пить в виде отвара, чая или настойки.Противопоказания чистотела и когда он может быть вреденНесмотря на все полезные свойства чистотела, он может быть опасен из-за того, что ядовит. Его даже не поедает скот, потому что растение вызывает у него отравление, сильное воспаление желудка и кишечника. Единственный, кто может употребить чистотел — это пятнистый олень. Именно из-за такого свойства трава имеет ряд противопоказаний и должна назначаться только врачом. Также не следует превышать дозировку и самостоятельно увеличивать срок лечения.Продукт категорически нельзя принимать людям с расстройствами нервной системы, в частности с эпилепсией, и тем, кто страдает от бронхиальной астмы и стенокардии.Среди других противопоказаний — аллергия на травы, беременность и грудное вскармливание, сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства, камни в желчном пузыре.Продукт нельзя давать детям. При передозировке может появиться тошнота, рвота, понос, тяжесть в голове, а в некоторых случаях даже галлюцинации, поэтому принимать чистотел внутрь нужно крайне осторожно.Как заготовить чистотелСобирать траву лучше всего в конце мая и начале июня во время цветения. Чистотел нужно вырывать с корнем, потому что в нем много полезных веществ. Его следует сразу очистить от земли, а сам куст — от сухих листьев, если они есть. Затем растение промывают и связывают в пучки по 10-15 штук для просушки. Сушить чистотел лучше всего в темном, хорошо проветриваемом помещении, как и любые лекарственные травы. Важно, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. После того, как стебли высохнут, их нужно обмотать тканью для защиты от пыли. Считается, что в таком виде растение может сохраниться до трех лет. Для заготовок не стоит выбирать растения с поврежденными и больными листьями.Как использовать чистотел при различных заболеванияхПри нарушениях менструального цикла, менопаузе, эрозии шейки матки и молочнице рекомендуется принимать отвар из чистотела или его настой. В аптеках также продаются свечи с растением, которые используются при цистите, геморрое и аденоме. Для мужчин трава полезна при заболеваниях предстательной железы. Она способна замедлить рост новообразований, а также стимулировать восстановление клеток.Приготовленная из корней и травы настойка чистотела поможет укрепить иммунитет, тонизировать и улучшить состояние нервной системы после стрессов. Ее также можно использовать при бронхите, ангине, сухом кашле и насморке.Сок растения можно применять в качестве антисептического средства для обеззараживания небольших ран. Для лечения бородавок и других подобных заболеваний его смешивают с вазелином, чтобы получить мазь, которая наносится непосредственно на пораженный участок. Многочисленные отзывы говорят о том, что сок чистотела эффективен против перхоти, если его добавить в шампунь. Помимо этого листья можно растирать в порошок и обрабатывать им проблемные места.Чтобы поддержать хорошее состояние кожи, настойку растения следует добавить в ванну и принимать ее через день. Экстракт чистотела улучшит циркуляцию крови за счет чего кожный покров станет более упругим. Считается, что избавиться от угревой сыпи можно благодаря лосьону с добавлением этой травы.Для здоровья печени следует принимать отвар чистотела. Он способен снимать боль, регенерировать ткани, выводить камни и песок. Настойка же рекомендуется при гастрите, эндометрите и холецистите.
https://ria.ru/20201003/travy-1578086013.html
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здоровый образ жизни (зож), питание, продукты

Против кожных заболеваний и гипертонии: чем полезен и опасен чистотел

21:19 02.12.2020
 
© Depositphotos / KazmulkaБаночка с чистотелом
Баночка с чистотелом - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Depositphotos / Kazmulka
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Чистотел — это многолетнее растение, которое широко используется в медицине с древних времен. О пользе и противопоказаниях — в материале РИА Новости.

Полезные и лечебные свойства чистотела

Растение принадлежит к семейству Маковых и вырастает до 80 сантиметров в высоту. Еще в Древней Греции его использовали против болезней глаз, лекарственным средством чистотел был и у древних римлян. На Руси его сок применяли против веснушек, бородавок и некоторых других кожных заболеваний. По количеству лечебных свойств эту траву нередко сравнивают с женьшенем, потому что она богата полезными веществами и имеет широкий спектр действия. В медицинских целях применяют листья, сок и корни.
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Чистотел обладает противовоспалительным, болеутоляющим, спазмолитическим, седативным, желчегонным, мочегонным и слабительным действием. В нем присутствуют важные для организма вещества: калий, железо, медь, цинк, бор, витамины группы В, С, А, К, РР, а также флавоноиды и алкалоиды. Последние способны задерживать накопление холестерина, снижать давление, помогать против спазмов. Благодаря такому богатому составу растение чистотел обладает ярко выраженным антибактериальным и ранозаживляющим действием и помогает против кожных заболеваний. Именно поэтому им лечат псориаз, дерматозы и некоторые раны, а еще убирают папилломы и сухие мозоли.
"Химические вещества в чистотеле могут замедлять рост раковых клеток, но также могут быть вредными для нормальных клеток, — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. — Предварительные исследования показывают, что большое количество чистотела увеличивает отток желчи. Чистотел также может содержать химические вещества, уменьшающие отек и снимающие боль. Кроме этого, он может убивать бактерии, грибки и вирусы. Но принимать лекарственное растение нужно только по согласованию с врачом."
© Фото : Pixabay / Simy27Куст чистотела
Куст чистотела - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Pixabay / Simy27
Куст чистотела
Траву назначают при болезнях печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Считается, что растение способно избавить от гайморита, зубной боли, эффективно против одышки и хронического кашля. В народной медицине его применяют против заболеваний легких. Отвар из чистотела в Советском Союзе назначали от желтухи, подагры и при некоторых ожогах или ранах на коже. Сейчас в основном его добавляют в лекарственные сборы, которые используются для лечения болезней печени и желчного пузыря. Также чистотел может восстановить гормональный фон, помочь женщинам при болезненных месячных и молочнице. Этим лечебные свойства чистотела не ограничиваются. Он показан людям с артритом, ревматизмом, будет эффективен при насморке, ангине, кожном туберкулезе, головных болях и мигренях.
Чистотел можно пить в виде отвара, чая или настойки.
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Противопоказания чистотела и когда он может быть вреден

Несмотря на все полезные свойства чистотела, он может быть опасен из-за того, что ядовит. Его даже не поедает скот, потому что растение вызывает у него отравление, сильное воспаление желудка и кишечника. Единственный, кто может употребить чистотел — это пятнистый олень. Именно из-за такого свойства трава имеет ряд противопоказаний и должна назначаться только врачом. Также не следует превышать дозировку и самостоятельно увеличивать срок лечения.
Продукт категорически нельзя принимать людям с расстройствами нервной системы, в частности с эпилепсией, и тем, кто страдает от бронхиальной астмы и стенокардии.
"Он может нанести вред здоровью печени и иметь серьезные неблагоприятные последствия для сердца, повышая риск желудочковых аритмий", — добавила Хованская.
Среди других противопоказаний — аллергия на травы, беременность и грудное вскармливание, сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства, камни в желчном пузыре.
Продукт нельзя давать детям. При передозировке может появиться тошнота, рвота, понос, тяжесть в голове, а в некоторых случаях даже галлюцинации, поэтому принимать чистотел внутрь нужно крайне осторожно.
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Как заготовить чистотел

Собирать траву лучше всего в конце мая и начале июня во время цветения. Чистотел нужно вырывать с корнем, потому что в нем много полезных веществ. Его следует сразу очистить от земли, а сам куст — от сухих листьев, если они есть. Затем растение промывают и связывают в пучки по 10-15 штук для просушки. Сушить чистотел лучше всего в темном, хорошо проветриваемом помещении, как и любые лекарственные травы. Важно, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. После того, как стебли высохнут, их нужно обмотать тканью для защиты от пыли. Считается, что в таком виде растение может сохраниться до трех лет. Для заготовок не стоит выбирать растения с поврежденными и больными листьями.
© Фото : Pixabay/monika1607Чистотел
Чистотел - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Pixabay/monika1607
Чистотел

Как использовать чистотел при различных заболеваниях

При нарушениях менструального цикла, менопаузе, эрозии шейки матки и молочнице рекомендуется принимать отвар из чистотела или его настой. В аптеках также продаются свечи с растением, которые используются при цистите, геморрое и аденоме. Для мужчин трава полезна при заболеваниях предстательной железы. Она способна замедлить рост новообразований, а также стимулировать восстановление клеток.
Приготовленная из корней и травы настойка чистотела поможет укрепить иммунитет, тонизировать и улучшить состояние нервной системы после стрессов. Ее также можно использовать при бронхите, ангине, сухом кашле и насморке.
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Сок растения можно применять в качестве антисептического средства для обеззараживания небольших ран. Для лечения бородавок и других подобных заболеваний его смешивают с вазелином, чтобы получить мазь, которая наносится непосредственно на пораженный участок. Многочисленные отзывы говорят о том, что сок чистотела эффективен против перхоти, если его добавить в шампунь. Помимо этого листья можно растирать в порошок и обрабатывать им проблемные места.
Чтобы поддержать хорошее состояние кожи, настойку растения следует добавить в ванну и принимать ее через день. Экстракт чистотела улучшит циркуляцию крови за счет чего кожный покров станет более упругим. Считается, что избавиться от угревой сыпи можно благодаря лосьону с добавлением этой травы.
Для здоровья печени следует принимать отвар чистотела. Он способен снимать боль, регенерировать ткани, выводить камни и песок. Настойка же рекомендуется при гастрите, эндометрите и холецистите.
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