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В Челябинске избивавшей младенца в больнице матери дали пять лет колонии
В Челябинске избивавшей младенца в больнице матери дали пять лет колонии
Суд приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима жительницу Челябинска, которая так избила в больничной палате своего 8-месячного сына, что у... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:18
2020-12-02T10:18
2020-12-02T10:18
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима жительницу Челябинска, которая так избила в больничной палате своего 8-месячного сына, что у того произошел разрыв почки, также от рукоприкладства матери страдала ее трехлетняя дочь, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, женщина в марте 2019 года в квартире ударила 3-месячного сына по голове – у него диагностировали ушиб головного мозга. В августе 2019 года в палате детской больницы, где она лежала с малышом, несколько раз ударила его – у мальчика случился разрыв почки. Кроме того, женщина не ухаживала за ребенком и систематически била в квартире. А также избивала 3-летнюю дочь, нецензурно ее бранила."Металлургическим районным судом Челябинска вынесен приговор по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы Челябинска. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Также судом удовлетворены исковые требования прокурора в интересах несовершеннолетних потерпевших о взыскании морального вреда в размере 500 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно, уточняется в сообщении.Она признана виновной в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном в отношении малолетнего", "ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, сопряженном с жестоким обращением", "истязании", уточняется в сообщении.Приговор суда не вступил в законную силу, поясняет пресс-центр.
https://ria.ru/20201201/prigovor-1587110346.html
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челябинск, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 2 дек – РИА Новости.
Суд приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима жительницу Челябинска
, которая так избила в больничной палате своего 8-месячного сына, что у того произошел разрыв почки, также от рукоприкладства матери страдала ее трехлетняя дочь, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, женщина в марте 2019 года в квартире ударила 3-месячного сына по голове – у него диагностировали ушиб головного мозга. В августе 2019 года в палате детской больницы, где она лежала с малышом, несколько раз ударила его – у мальчика случился разрыв почки. Кроме того, женщина не ухаживала за ребенком и систематически била в квартире. А также избивала 3-летнюю дочь, нецензурно ее бранила.
"Металлургическим районным судом Челябинска вынесен приговор по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы Челябинска. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Также судом удовлетворены исковые требования прокурора в интересах несовершеннолетних потерпевших о взыскании морального вреда в размере 500 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно, уточняется в сообщении.
Она признана виновной в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном в отношении малолетнего", "ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, сопряженном с жестоким обращением", "истязании", уточняется в сообщении.
Приговор суда не вступил в законную силу, поясняет пресс-центр.