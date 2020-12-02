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В Башкирии задержали браконьеров, преследовавших лося на внедорожнике
В Башкирии задержали браконьеров, преследовавших лося на внедорожнике
Полицейские доставили в отдел полиции в Башкирии десять браконьеров, которые на внедорожнике гоняли лося и затем подстрелили его, сообщили РИА Новости в МВД по... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:27
2020-12-02T14:27
республика башкортостан
давлекановский район
происшествия
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УФА, 2 дек - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел полиции в Башкирии десять браконьеров, которые на внедорожнике гоняли лося и затем подстрелили его, сообщили РИА Новости в МВД по региону.Ранее уфимский телеканал UTV опубликовал видео очевидца, в котором охотники на внедорожнике гоняют лося по полю. В один момент они сравнялись с диким животным и расстреляли его из окна машины. Охотники, увидев очевидца, уехали с места события."Факт зарегистрирован в ОМВД России по Давлекановскому району. В отдел доставлено около 10 человек, участвовавших в охоте. Оружие изъято. На данный момент проводится проверка для принятия процессуального решения", - заявили в пресс-службе МВД по Башкирии.Региональное министерство экологии сообщает, что по этому факту проводится проверка для принятия процессуального решения."Минэкологии РБ направило обращение в Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру и прокуратуру Давлекановского района о взятии на контроль доследственной проверки по признакам применения запрещенного способа охоты", - говорится в сообщении ведомства."Установлено, что на добычу лося у одного из охотников имелось разрешение. Однако признаки применения запрещенного способа охоты должны быть проверены", - сообщили РИА Новости в минэкологии Башкирии.Собеседник сообщил, что лось умер.
https://ria.ru/20201001/krokodil-1578036779.html
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республика башкортостан
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республика башкортостан, давлекановский район, происшествия

В Башкирии задержали браконьеров, преследовавших лося на внедорожнике

14:27 02.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 2 дек - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел полиции в Башкирии десять браконьеров, которые на внедорожнике гоняли лося и затем подстрелили его, сообщили РИА Новости в МВД по региону.
Ранее уфимский телеканал UTV опубликовал видео очевидца, в котором охотники на внедорожнике гоняют лося по полю. В один момент они сравнялись с диким животным и расстреляли его из окна машины. Охотники, увидев очевидца, уехали с места события.
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"Факт зарегистрирован в ОМВД России по Давлекановскому району. В отдел доставлено около 10 человек, участвовавших в охоте. Оружие изъято. На данный момент проводится проверка для принятия процессуального решения", - заявили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Региональное министерство экологии сообщает, что по этому факту проводится проверка для принятия процессуального решения.
"Минэкологии РБ направило обращение в Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру и прокуратуру Давлекановского района о взятии на контроль доследственной проверки по признакам применения запрещенного способа охоты", - говорится в сообщении ведомства.
"Установлено, что на добычу лося у одного из охотников имелось разрешение. Однако признаки применения запрещенного способа охоты должны быть проверены", - сообщили РИА Новости в минэкологии Башкирии.
Собеседник сообщил, что лось умер.
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