https://ria.ru/20201202/brakonery-1587343808.html

В Башкирии задержали браконьеров, преследовавших лося на внедорожнике

В Башкирии задержали браконьеров, преследовавших лося на внедорожнике

Полицейские доставили в отдел полиции в Башкирии десять браконьеров, которые на внедорожнике гоняли лося и затем подстрелили его, сообщили РИА Новости в МВД по... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T14:27

2020-12-02T14:27

2020-12-02T14:27

республика башкортостан

давлекановский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1400x0_80_0_0_02f27143bde43c9241bb75f88285b4bc.jpg

УФА, 2 дек - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел полиции в Башкирии десять браконьеров, которые на внедорожнике гоняли лося и затем подстрелили его, сообщили РИА Новости в МВД по региону.Ранее уфимский телеканал UTV опубликовал видео очевидца, в котором охотники на внедорожнике гоняют лося по полю. В один момент они сравнялись с диким животным и расстреляли его из окна машины. Охотники, увидев очевидца, уехали с места события."Факт зарегистрирован в ОМВД России по Давлекановскому району. В отдел доставлено около 10 человек, участвовавших в охоте. Оружие изъято. На данный момент проводится проверка для принятия процессуального решения", - заявили в пресс-службе МВД по Башкирии.Региональное министерство экологии сообщает, что по этому факту проводится проверка для принятия процессуального решения."Минэкологии РБ направило обращение в Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру и прокуратуру Давлекановского района о взятии на контроль доследственной проверки по признакам применения запрещенного способа охоты", - говорится в сообщении ведомства."Установлено, что на добычу лося у одного из охотников имелось разрешение. Однако признаки применения запрещенного способа охоты должны быть проверены", - сообщили РИА Новости в минэкологии Башкирии.Собеседник сообщил, что лось умер.

https://ria.ru/20201001/krokodil-1578036779.html

https://ria.ru/20200414/1570036164.html

республика башкортостан

давлекановский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, давлекановский район, происшествия