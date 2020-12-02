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https://ria.ru/20201202/brak-1587214532.html
Одна сатана? Как годы брака отражаются на лице супругов
Одна сатана? Как годы брака отражаются на лице супругов
В 1980-е ученые выдвинули гипотезу, что через годы брака муж и жена внешне вполне могут сойти за брата и сестру. Раньше версия подтверждалась, но исследователи... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T08:00
2020-12-02T08:00
риа наука
искусственный интеллект
биология
мичиганский университет
стэнфордский университет
великобритания
сша
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. В 1980-е ученые выдвинули гипотезу, что через годы брака муж и жена внешне вполне могут сойти за брата и сестру. Раньше версия подтверждалась, но исследователи из Стэнфордского университета в ней усомнились: по их данным, сходство супругов обусловлено совсем другими факторами. Какими именно, разбиралось РИА Новости. Одно лицо на двоихВ 1987-м специалисты Мичиганского университета (США) попросили добровольцев разложить фотографии незнакомых людей по парам. Снимки подбирали по внешнему сходству. Первой группе участников достались фото молодых людей и девушек в год свадьбы, второй — на которых они же запечатлены через 25 лет супружеской жизни. Те, кто рассматривал снимки молодоженов, ошибались чаще и дали так мало правильных ответов, что исследователи сочли их случайностью. А вот пожилые пары добровольцы составили корректно. И при этом отметили: сходство черт лица не так бросается в глаза — одинаковые скорее выражения и морщинки.Ученые решили: это достаточное основание в пользу гипотезы, что муж и жена с годами внешне становятся похожи. Проводя много времени вместе, супруги неосознанно копируют мимику друг друга. Как доказательство исследователи привели работу шведского психолога Олафа Димберга: в его эксперименте добровольцы автоматически улыбались или хмурились, глядя на снимки людей с такими выражениями. Американские эксперты сделали вывод: одинаковые эмоции, испытываемые за долгую совместную жизнь, действуют на кровеносные сосуды и мускулатуру лица. В результате посторонний человек, глядя на супругов со стажем, находит много общего. Любить себяВ 2006 году ученые из Ливерпульского университета (Великобритания) подтвердили выводы американских коллег о внешнем сходстве супругов. Правда, объяснили феномен иначе: по их мнению, человек просто выбирает партнера, похожего на себя. Добровольцам показали фотографии 320 мужчин и женщин — супружеских пар. Участники исследования об этом не знали. Им предложили назвать примерный возраст людей со снимков, оценить их привлекательность и найти общие черты. Добровольцы сочли похожими тех мужчин и женщин, которые женаты уже несколько лет — и чем дольше брак, тем это заметнее. Исследователи предположили: черты лица, напоминающие собственные, кажутся нам более привлекательными. Поэтому в брак чаще вступают внешне похожие люди, а со временем сходство только усиливается. Четыре года спустя это предположение доказали исследователи из Университета Иллинойса (США). Добровольцы изучали снимки незнакомцев противоположного пола, среди которых была их собственная фотография — только измененная: девушек компьютерная программа превращала в молодых людей, а мужчин — в женщин. Но в целом черты лица оставались теми же. Почти все участники самыми привлекательными посчитали себя, а если среди фотографий вместо их изображения попадался (тоже переделанный) снимок матери или отца, то выбирали именно его. Исключить человеческий факторСовсем недавно эти выводы частично подтвердили специалисты из Стэнфордского университета. По их данным, люди действительно отдают предпочтение партнерам, максимально похожим на себя. Правда, со временем сходство не усиливается, а в некоторых случаях, наоборот, уменьшается. Исследователи исключили человеческий фактор и, кроме добровольцев, к анализу фотографий привлекли искусственный интеллект — алгоритм распознавания лиц VGGFace2. Это, по их мнению, должно было гарантировать более объективные результаты. Участники и компьютерная программа изучили изображения почти тысячи женатых мужчин и женщин. Как и в исследовании 1983 года, оценивали сперва снимки молодых людей, а затем их же фото после 20-69 лет супружеской жизни. Эксперимент показал: жених и невеста чаще всего действительно внешне похожи — к таким выводам пришли и добровольцы, и алгоритм распознавания лиц. А вот гипотезу о том, что муж и жена с годами приобретают больше общих черт, опровергли и люди, и искусственный интеллект. Часть добровольцев даже отметила, что через несколько лет брака супруги уже не так похожи друг на друга, как в начале семейной жизни. Авторы работы подчеркивают: их выводы нельзя применять ко всем людям на планете. Во-первых, выборка небольшая — всего 517 супружеских пар. Во-вторых, они взяли фото только белых гетеросексуальных мужчин и женщин. Кроме того, они не делали поправку на возраст и этническую принадлежность добровольцев, изучавших изображения. А эти факторы, как считают ученые, могли повлиять на оценку снимков.
https://ria.ru/20181126/1533388440.html
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искусственный интеллект, биология, мичиганский университет, стэнфордский университет, великобритания, сша

Одна сатана? Как годы брака отражаются на лице супругов

08:00 02.12.2020
 
© Depositphotos / racornСемейная пара
Семейная пара - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Depositphotos / racorn
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. В 1980-е ученые выдвинули гипотезу, что через годы брака муж и жена внешне вполне могут сойти за брата и сестру. Раньше версия подтверждалась, но исследователи из Стэнфордского университета в ней усомнились: по их данным, сходство супругов обусловлено совсем другими факторами. Какими именно, разбиралось РИА Новости.

Одно лицо на двоих

В 1987-м специалисты Мичиганского университета (США) попросили добровольцев разложить фотографии незнакомых людей по парам. Снимки подбирали по внешнему сходству. Первой группе участников достались фото молодых людей и девушек в год свадьбы, второй — на которых они же запечатлены через 25 лет супружеской жизни.
Те, кто рассматривал снимки молодоженов, ошибались чаще и дали так мало правильных ответов, что исследователи сочли их случайностью. А вот пожилые пары добровольцы составили корректно. И при этом отметили: сходство черт лица не так бросается в глаза — одинаковые скорее выражения и морщинки.
Ученые решили: это достаточное основание в пользу гипотезы, что муж и жена с годами внешне становятся похожи. Проводя много времени вместе, супруги неосознанно копируют мимику друг друга. Как доказательство исследователи привели работу шведского психолога Олафа Димберга: в его эксперименте добровольцы автоматически улыбались или хмурились, глядя на снимки людей с такими выражениями. Американские эксперты сделали вывод: одинаковые эмоции, испытываемые за долгую совместную жизнь, действуют на кровеносные сосуды и мускулатуру лица. В результате посторонний человек, глядя на супругов со стажем, находит много общего.
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Любить себя

В 2006 году ученые из Ливерпульского университета (Великобритания) подтвердили выводы американских коллег о внешнем сходстве супругов. Правда, объяснили феномен иначе: по их мнению, человек просто выбирает партнера, похожего на себя.
Добровольцам показали фотографии 320 мужчин и женщин — супружеских пар. Участники исследования об этом не знали. Им предложили назвать примерный возраст людей со снимков, оценить их привлекательность и найти общие черты.
Добровольцы сочли похожими тех мужчин и женщин, которые женаты уже несколько лет — и чем дольше брак, тем это заметнее. Исследователи предположили: черты лица, напоминающие собственные, кажутся нам более привлекательными. Поэтому в брак чаще вступают внешне похожие люди, а со временем сходство только усиливается.
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Четыре года спустя это предположение доказали исследователи из Университета Иллинойса (США). Добровольцы изучали снимки незнакомцев противоположного пола, среди которых была их собственная фотография — только измененная: девушек компьютерная программа превращала в молодых людей, а мужчин — в женщин. Но в целом черты лица оставались теми же. Почти все участники самыми привлекательными посчитали себя, а если среди фотографий вместо их изображения попадался (тоже переделанный) снимок матери или отца, то выбирали именно его.

Исключить человеческий фактор

Совсем недавно эти выводы частично подтвердили специалисты из Стэнфордского университета. По их данным, люди действительно отдают предпочтение партнерам, максимально похожим на себя. Правда, со временем сходство не усиливается, а в некоторых случаях, наоборот, уменьшается.
Исследователи исключили человеческий фактор и, кроме добровольцев, к анализу фотографий привлекли искусственный интеллект — алгоритм распознавания лиц VGGFace2. Это, по их мнению, должно было гарантировать более объективные результаты.
Участники и компьютерная программа изучили изображения почти тысячи женатых мужчин и женщин. Как и в исследовании 1983 года, оценивали сперва снимки молодых людей, а затем их же фото после 20-69 лет супружеской жизни.
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Эксперимент показал: жених и невеста чаще всего действительно внешне похожи — к таким выводам пришли и добровольцы, и алгоритм распознавания лиц. А вот гипотезу о том, что муж и жена с годами приобретают больше общих черт, опровергли и люди, и искусственный интеллект. Часть добровольцев даже отметила, что через несколько лет брака супруги уже не так похожи друг на друга, как в начале семейной жизни.
Авторы работы подчеркивают: их выводы нельзя применять ко всем людям на планете. Во-первых, выборка небольшая — всего 517 супружеских пар. Во-вторых, они взяли фото только белых гетеросексуальных мужчин и женщин. Кроме того, они не делали поправку на возраст и этническую принадлежность добровольцев, изучавших изображения. А эти факторы, как считают ученые, могли повлиять на оценку снимков.
 
РИА НаукаИскусственный интеллектбиологияМичиганский университетСтэнфордский университетВеликобританияСША
 
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