https://ria.ru/20201202/boykot-1587323783.html

Украина объявила о бойкоте встречи Совбеза ООН

Украина объявила о бойкоте встречи Совбеза ООН

Украина намерена бойкотировать встречу СБ ООН по формуле Арриа, в которой ожидается участие представителей ДНР и ЛНР, сообщил министр иностранных дел страны... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:05

2020-12-02T13:05

2020-12-02T13:46

дмитрий полянский

дмитрий кулеба

владислав дейнего

луганская народная республика

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совет безопасности оон

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в мире

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КИЕВ, 2 дек — РИА Новости. Украина намерена бойкотировать встречу СБ ООН по формуле Арриа, в которой ожидается участие представителей ДНР и ЛНР, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.Заседания по формуле Арриа — неформальные встречи для откровенного обмена мнениями по разным вопросам.Онлайн-мероприятие пройдет в среду по инициативе России и будет посвящено исполнению Минских соглашений. Для участия приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Германия и Франция не дали транслировать встречу с представителями ДНР и ЛНР на сайте ООН.В 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается на встречах контактной группы в Минске. Она приняла уже три документа, но перестрелки продолжаются.

https://ria.ru/20201127/donbass-1586700284.html

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донецкая народная республика

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дмитрий полянский, дмитрий кулеба, владислав дейнего, луганская народная республика, донецкая народная республика, совет безопасности оон, украина, в мире