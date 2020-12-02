Украина объявила о бойкоте встречи Совбеза ООН
13:05 02.12.2020 (обновлено: 13:46 02.12.2020)
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
КИЕВ, 2 дек — РИА Новости. Украина намерена бойкотировать встречу СБ ООН по формуле Арриа, в которой ожидается участие представителей ДНР и ЛНР, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Заседания по формуле Арриа — неформальные встречи для откровенного обмена мнениями по разным вопросам.
Онлайн-мероприятие пройдет в среду по инициативе России и будет посвящено исполнению Минских соглашений. Для участия приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме России, страны — участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ (Трехсторонней контактной группы. — Прим. ред.)", — заявил Кулеба агентству Укринформ.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Германия и Франция не дали транслировать встречу с представителями ДНР и ЛНР на сайте ООН.
В 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается на встречах контактной группы в Минске. Она приняла уже три документа, но перестрелки продолжаются.