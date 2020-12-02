Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/boykot-1587323783.html
Украина объявила о бойкоте встречи Совбеза ООН
Украина объявила о бойкоте встречи Совбеза ООН
Украина намерена бойкотировать встречу СБ ООН по формуле Арриа, в которой ожидается участие представителей ДНР и ЛНР, сообщил министр иностранных дел страны... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:05
2020-12-02T13:46
дмитрий полянский
дмитрий кулеба
владислав дейнего
луганская народная республика
донецкая народная республика
совет безопасности оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_84497dfdcad66c2a88d0faa6215458b6.jpg
КИЕВ, 2 дек — РИА Новости. Украина намерена бойкотировать встречу СБ ООН по формуле Арриа, в которой ожидается участие представителей ДНР и ЛНР, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.Заседания по формуле Арриа — неформальные встречи для откровенного обмена мнениями по разным вопросам.Онлайн-мероприятие пройдет в среду по инициативе России и будет посвящено исполнению Минских соглашений. Для участия приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Германия и Франция не дали транслировать встречу с представителями ДНР и ЛНР на сайте ООН.В 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается на встречах контактной группы в Минске. Она приняла уже три документа, но перестрелки продолжаются.
https://ria.ru/20201127/donbass-1586700284.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_80:0:2811:2048_1400x0_80_0_0_2de368d5cc01a7164422998ae7a59c34.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий полянский, дмитрий кулеба, владислав дейнего, луганская народная республика, донецкая народная республика, совет безопасности оон, украина, в мире

Украина объявила о бойкоте встречи Совбеза ООН

13:05 02.12.2020 (обновлено: 13:46 02.12.2020)
 
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 дек — РИА Новости. Украина намерена бойкотировать встречу СБ ООН по формуле Арриа, в которой ожидается участие представителей ДНР и ЛНР, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Заседания по формуле Арриа — неформальные встречи для откровенного обмена мнениями по разным вопросам.
Онлайн-мероприятие пройдет в среду по инициативе России и будет посвящено исполнению Минских соглашений. Для участия приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме России, страны — участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ (Трехсторонней контактной группы. — Прим. ред.)", — заявил Кулеба агентству Укринформ.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Германия и Франция не дали транслировать встречу с представителями ДНР и ЛНР на сайте ООН.
В 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается на встречах контактной группы в Минске. Она приняла уже три документа, но перестрелки продолжаются.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 21:41
Эксперт оценил шансы Украины провернуть карабахский сценарий в Донбассе
 
Дмитрий ПолянскийДмитрий КулебаВладислав ДейнегоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСовет Безопасности ООНУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
16:51В Петербурге вводят новые ограничения по коронавирусу
16:47В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности
16:44Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации
16:41Израиль планирует закупить полтора миллиона доз вакцины "Спутник V"
16:41Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе
Лента новостейМолния