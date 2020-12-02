https://ria.ru/20201202/boepripasy-1587365229.html

В России разработали боеприпасы с искусственным интеллектом

В России разработали боеприпасы с искусственным интеллектом

"Ростех" разработал боеприпасы с искусственным интеллектом, которые могут достигать цели, невзирая на противодействие со стороны радиоэлектронных средств... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:04

2020-12-02T16:04

2020-12-02T16:04

ростех

технологии

безопасность

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Ростех" разработал боеприпасы с искусственным интеллектом, которые могут достигать цели, невзирая на противодействие со стороны радиоэлектронных средств противника, заявил индустриальный директор госкорпорации Бекхан Оздоев.Разработка предназначена для использования в высокоточных боеприпасах оборонительных и наступательных систем вооружений. Она создана Научно-исследовательским институтом электронных приборов (входит концерн "Техномаш" госкорпорации "Ростех").

https://ria.ru/20201127/bronemashiny-1586541974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, технологии, безопасность