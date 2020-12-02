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В России разработали боеприпасы с искусственным интеллектом
В России разработали боеприпасы с искусственным интеллектом
"Ростех" разработал боеприпасы с искусственным интеллектом, которые могут достигать цели, невзирая на противодействие со стороны радиоэлектронных средств... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:04
2020-12-02T16:04
ростех
технологии
безопасность
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Ростех" разработал боеприпасы с искусственным интеллектом, которые могут достигать цели, невзирая на противодействие со стороны радиоэлектронных средств противника, заявил индустриальный директор госкорпорации Бекхан Оздоев.Разработка предназначена для использования в высокоточных боеприпасах оборонительных и наступательных систем вооружений. Она создана Научно-исследовательским институтом электронных приборов (входит концерн "Техномаш" госкорпорации "Ростех").
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ростех, технологии, безопасность

В России разработали боеприпасы с искусственным интеллектом

16:04 02.12.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Ростех" разработал боеприпасы с искусственным интеллектом, которые могут достигать цели, невзирая на противодействие со стороны радиоэлектронных средств противника, заявил индустриальный директор госкорпорации Бекхан Оздоев.

"Боеприпасы нового поколения с функцией искусственного интеллекта – наиболее эффективные средства поражения в условиях современного боя. Одна из ключевых задач разработчиков – сделать "умную" начинку неуязвимой для средств радиоэлектронной борьбы. Новый комплекс превосходит российские и иностранные аналоги по защищенности боеприпаса от воздействия помех и сводит к нулю эффективность работы средств радиоэлектронной борьбы", - приводит его слова пресс-служба "Ростеха".

Разработка предназначена для использования в высокоточных боеприпасах оборонительных и наступательных систем вооружений. Она создана Научно-исследовательским институтом электронных приборов (входит концерн "Техномаш" госкорпорации "Ростех").
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