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Экс-глава космического центра "Восточный" пошел на сделку со следствием
Экс-глава космического центра "Восточный" пошел на сделку со следствием
Бывший директор космического центра "Восточный" Роман Бобков, подозреваемый в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и к служебному... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:48
2020-12-02T10:48
андрей охлопков
восточный (космодром)
цэнки
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роскосмос
происшествия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший директор космического центра "Восточный" Роман Бобков, подозреваемый в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и к служебному подлогу, согласился сотрудничать со следствием, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Бобков согласился сотрудничать со следствием. В результате он был переведен под домашний арест", - заявил собеседник агентства.Директор космического центра "Восточный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) Бобков был задержан в октябре по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу. А 25 ноября стало известно об аресте главного инженера ЦЭНКИ Владимира Жука, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве первой очереди космодрома Восточный. Вскоре был уволен гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков.ЦЭНКИ - "дочка" "Роскосмоса", занимается созданием и эксплуатацией космодромов.
https://ria.ru/20201127/vostochnyy-1586611874.html
https://ria.ru/20201024/uvolnenie-1581355923.html
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андрей охлопков, восточный (космодром), цэнки, космос - риа наука, роскосмос, происшествия

Экс-глава космического центра "Восточный" пошел на сделку со следствием

10:48 02.12.2020
 
© Фото : ЦЭНКИРуководитель космодрома Восточный Роман Бобков
Руководитель космодрома Восточный Роман Бобков - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : ЦЭНКИ
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший директор космического центра "Восточный" Роман Бобков, подозреваемый в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и к служебному подлогу, согласился сотрудничать со следствием, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Бобков согласился сотрудничать со следствием. В результате он был переведен под домашний арест", - заявил собеседник агентства.
Генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 13:57Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" уволил гендиректора ЦЭНКИ за срыв строительства на Восточном
Директор космического центра "Восточный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) Бобков был задержан в октябре по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу. А 25 ноября стало известно об аресте главного инженера ЦЭНКИ Владимира Жука, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве первой очереди космодрома Восточный. Вскоре был уволен гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков.
ЦЭНКИ - "дочка" "Роскосмоса", занимается созданием и эксплуатацией космодромов.
Космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 17:53
Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный
 
Андрей ОхлопковВосточный (космодром)ЦЭНКИКосмос - РИА НаукаРоскосмосПроисшествия
 
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