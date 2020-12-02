https://ria.ru/20201202/bobkov-1587292095.html

Экс-глава космического центра "Восточный" пошел на сделку со следствием

Экс-глава космического центра "Восточный" пошел на сделку со следствием

Бывший директор космического центра "Восточный" Роман Бобков, подозреваемый в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и к служебному... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:48

2020-12-02T10:48

2020-12-02T10:48

андрей охлопков

восточный (космодром)

цэнки

космос - риа наука

роскосмос

происшествия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший директор космического центра "Восточный" Роман Бобков, подозреваемый в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и к служебному подлогу, согласился сотрудничать со следствием, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Бобков согласился сотрудничать со следствием. В результате он был переведен под домашний арест", - заявил собеседник агентства.Директор космического центра "Восточный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) Бобков был задержан в октябре по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу. А 25 ноября стало известно об аресте главного инженера ЦЭНКИ Владимира Жука, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве первой очереди космодрома Восточный. Вскоре был уволен гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков.ЦЭНКИ - "дочка" "Роскосмоса", занимается созданием и эксплуатацией космодромов.

https://ria.ru/20201127/vostochnyy-1586611874.html

https://ria.ru/20201024/uvolnenie-1581355923.html

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андрей охлопков, восточный (космодром), цэнки, космос - риа наука, роскосмос, происшествия