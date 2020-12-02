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Блогер высказался о смерти подруги во время стрима
Блогер высказался о смерти подруги во время стрима
Стример Стас Reeflay Решетников прокомментировал РЕН ТВ смерть подруги во время прямого эфира. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:35
2020-12-02T23:08
россия
происшествия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Стример Стас Reeflay Решетников прокомментировал РЕН ТВ смерть подруги во время прямого эфира.Он предположил, что у девушки произошла передозировка наркотиками, и заверил, что "сам не употреблял".Ранее стало известно о смерти подруги блогера Стаса Reeflay Решетникова во время прямого эфира. Reeflay попытался привести ее в чувство, но она так и не очнулась. Затем он позвонил знакомому и попросил вызвать скорую. Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть девушки.Подруга Reeflay часто участвовала в его трансляциях. Молодой человек над ней издевался. В одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом.Следствие проводит проверку о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны Решетникова.
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россия, происшествия

Блогер высказался о смерти подруги во время стрима

18:35 02.12.2020 (обновлено: 23:08 02.12.2020)
 
Стрим блогера Станислава Решетникова (Reeflay) на экране монитора
Стрим блогера Станислава Решетникова (Reeflay) на экране монитора - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Стример Стас Reeflay Решетников прокомментировал РЕН ТВ смерть подруги во время прямого эфира.
"Очень странно. О чем сожалеть? Ничего не делал на самом деле. Я вызвал (скорую. – Прим. ред.)", – сказал Решетников.
Он предположил, что у девушки произошла передозировка наркотиками, и заверил, что "сам не употреблял".
Ранее стало известно о смерти подруги блогера Стаса Reeflay Решетникова во время прямого эфира. Reeflay попытался привести ее в чувство, но она так и не очнулась. Затем он позвонил знакомому и попросил вызвать скорую. Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть девушки.
Американская блогерша Алексис Шарки - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
Вчера, 16:19
Обнаженное тело блогерши нашли на улице
Подруга Reeflay часто участвовала в его трансляциях. Молодой человек над ней издевался. В одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом.
Следствие проводит проверку о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны Решетникова.
 
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