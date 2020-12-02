https://ria.ru/20201202/bloger-1587400457.html

Блогер высказался о смерти подруги во время стрима

Блогер высказался о смерти подруги во время стрима

Стример Стас Reeflay Решетников прокомментировал РЕН ТВ смерть подруги во время прямого эфира. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T18:35

2020-12-02T18:35

2020-12-02T23:08

россия

происшествия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Стример Стас Reeflay Решетников прокомментировал РЕН ТВ смерть подруги во время прямого эфира.Он предположил, что у девушки произошла передозировка наркотиками, и заверил, что "сам не употреблял".Ранее стало известно о смерти подруги блогера Стаса Reeflay Решетникова во время прямого эфира. Reeflay попытался привести ее в чувство, но она так и не очнулась. Затем он позвонил знакомому и попросил вызвать скорую. Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть девушки.Подруга Reeflay часто участвовала в его трансляциях. Молодой человек над ней издевался. В одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом.Следствие проводит проверку о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны Решетникова.

https://ria.ru/20201202/blogersha-1587370078.html

россия

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2020

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россия, происшествия