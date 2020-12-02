https://ria.ru/20201202/bloger-1587363937.html
Подруга российского стримера умерла в прямом эфире
Подруга российского стримера умерла в прямом эфире
Подруга блогера Стаса Reeflay умерла во время стрима. На кадрах слышны голоса полицейских и медиков. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:00
2020-12-02T16:00
2020-12-02T16:55
россия
происшествия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Подруга блогера Стаса Reeflay умерла во время стрима. На кадрах слышны голоса полицейских и медиков. Во время эфира блогер начал перетаскивать девушку в другую комнату, решив, что она замерзла и была без сознания. Reeflay попытался привести ее в чувство, но девушка так и не очнулась. Позже молодой человек позвонил знакомому и попросил вызвать скорую. Подписчики стримера предположили, что девушка могла принять запрещенные вещества. Блогер сидел и плакал в ожидании скорой. Он винил себя в произошедшем, но камеру отключать не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре.Позднее на вызов приехали врачи. Они констатировали смерть девушки. Еще через какое-то время в кадре прозвучали голоса неизвестных, предположительно, полицейских. Они попросили выключить камеру, но блогер только развернул ее к стене. "Достримился?" — спросили они. Полицейский потребовал от блогера показать паспорт.Стример поинтересовался, считают ли они его виновным в смерти девушки. "Я не знаю, сейчас будем разбираться", — ответил один из мужчин. У блогера забрали паспорт и снова попросили выключить камеру, после чего эфир закончился. Девушка часто участвовала в стримах Reeflay. Молодой человек над ней издевался — поливал лицо перцовой смесью, а в одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом.
https://ria.ru/20201119/vecherinka-1585273158.html
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россия, происшествия
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Подруга блогера Стаса Reeflay
умерла во время стрима. На кадрах слышны голоса полицейских и медиков.
Во время эфира блогер начал перетаскивать девушку в другую комнату, решив, что она замерзла и была без сознания. Reeflay попытался привести ее в чувство, но девушка так и не очнулась. Позже молодой человек позвонил знакомому и попросил вызвать скорую. Подписчики стримера предположили, что девушка могла принять запрещенные вещества.
"Валь, ты что? <…> Я вам говорю, она как будто мертвая. <…> Неважно, под чем она была. Она была моей самой лучшей подругой. Правда или хайп? Да, правда", — сказал молодой человек во время эфира.
Блогер сидел и плакал в ожидании скорой. Он винил себя в произошедшем, но камеру отключать не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре.
Позднее на вызов приехали врачи. Они констатировали смерть девушки. Еще через какое-то время в кадре прозвучали голоса неизвестных, предположительно, полицейских. Они попросили выключить камеру, но блогер только развернул ее к стене.
"Достримился?" — спросили они. Полицейский потребовал от блогера показать паспорт.
Стример поинтересовался, считают ли они его виновным в смерти девушки.
"Я не знаю, сейчас будем разбираться", — ответил один из мужчин.
У блогера забрали паспорт и снова попросили выключить камеру, после чего эфир закончился.
Девушка часто участвовала в стримах Reeflay. Молодой человек над ней издевался — поливал лицо перцовой смесью, а в одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом.