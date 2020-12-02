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Липецкая область
https://ria.ru/20201202/blagoustroystvo-1587345768.html
Липецкая область получит еще 38 миллионов рублей на благоустройство
Липецкая область получит еще 38 миллионов рублей на благоустройство
Липецкая область дополнительно получит 38 миллионов рублей на благоустройство в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:35
2020-12-02T14:35
липецкая область
игорь артамонов
липецк
усмань
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ЛИПЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Липецкая область дополнительно получит 38 миллионов рублей на благоустройство в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов."Мы заметно опережаем среднероссийские темпы по созданию комфортной городской среды. В 2020 году в регионе благоустроили более 150 общественных пространств в городах, районных центрах и селах области", - отметил Артамонов.В течение года были реконструированы парки и скверы в Липецке, Ельце, Данкове, Задонске, Лебедяни, Усмани. Новый облик обрели центральные городские пляжи и набережные в Липецке и Грязях. К Новому году завершатся работы по благоустройству улицы и площади Советской в Чаплыгине, набережной реки Дон Данкове и скверов имени Бунина и имени Соломенцева в Ельце.Всего на эти цели в 2020 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" было выделено 319 миллионов рублей. Дополнительные 38 миллионов позволят увеличить количество благоустроенных мест отдыха для жителей области.
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игорь артамонов, липецк, усмань

Липецкая область получит еще 38 миллионов рублей на благоустройство

14:35 02.12.2020
 
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ЛИПЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Липецкая область дополнительно получит 38 миллионов рублей на благоустройство в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"Мы заметно опережаем среднероссийские темпы по созданию комфортной городской среды. В 2020 году в регионе благоустроили более 150 общественных пространств в городах, районных центрах и селах области", - отметил Артамонов.
В течение года были реконструированы парки и скверы в Липецке, Ельце, Данкове, Задонске, Лебедяни, Усмани. Новый облик обрели центральные городские пляжи и набережные в Липецке и Грязях. К Новому году завершатся работы по благоустройству улицы и площади Советской в Чаплыгине, набережной реки Дон Данкове и скверов имени Бунина и имени Соломенцева в Ельце.
Всего на эти цели в 2020 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" было выделено 319 миллионов рублей. Дополнительные 38 миллионов позволят увеличить количество благоустроенных мест отдыха для жителей области.
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