https://ria.ru/20201202/biblioteka-1587403978.html
Музей Востока запускает электронную библиотеку книг по искусству
Музей Востока запускает электронную библиотеку книг по искусству
Государственный Музей Востока открывает электронную библиотеку, где будут представлены книги по искусству Средней Азии и восточных регионов России, Африки,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:59
2020-12-02T18:59
2020-12-02T18:59
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Государственный Музей Востока открывает электронную библиотеку, где будут представлены книги по искусству Средней Азии и восточных регионов России, Африки, Индии, сообщает в среду пресс-служба музея."Государственный музей Востока открывает для читателей электронную библиотеку книг по искусству Востока - Ars Asiatica. В электронной библиотеке представлены книги по искусству Средней Азии и восточных регионов России, арабских стран, Африки, Индии, Ирана, Китая, Кореи, Турции, Японии и других регионов, научные статьи, каталоги, путеводители, фотоальбомы, иллюстрирующие деятельность музея в первые годы его создания и уникальные раритетные книги, датируемые началом прошлого века", - говорится в сообщении.Как рассказали в музее, большинство этих изданий давно уже стали классикой отечественного востоковедения и искусствознания, многие из них представляют библиографическую редкость."Благодаря электронной библиотеке издания Музея Востока станут доступны всем желающим в любом уголке мира. Можно будет познакомиться с научными трудами действующих сотрудников музея, а также с работами известных искусствоведов прошлого века", - говорится в сообщении.
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книги, новости культуры, музеи, музей востока (москва)
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Государственный Музей Востока открывает электронную библиотеку
, где будут представлены книги по искусству Средней Азии и восточных регионов России, Африки, Индии, сообщает в среду пресс-служба музея.
"Государственный музей Востока открывает для читателей электронную библиотеку книг по искусству Востока - Ars Asiatica. В электронной библиотеке представлены книги по искусству Средней Азии и восточных регионов России, арабских стран, Африки, Индии, Ирана, Китая, Кореи, Турции, Японии и других регионов, научные статьи, каталоги, путеводители, фотоальбомы, иллюстрирующие деятельность музея в первые годы его создания и уникальные раритетные книги, датируемые началом прошлого века", - говорится в сообщении.
Как рассказали в музее, большинство этих изданий давно уже стали классикой отечественного востоковедения и искусствознания, многие из них представляют библиографическую редкость.
"Благодаря электронной библиотеке издания Музея Востока станут доступны всем желающим в любом уголке мира. Можно будет познакомиться с научными трудами действующих сотрудников музея, а также с работами известных искусствоведов прошлого века", - говорится в сообщении.