Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201202/biblioteka-1587403978.html
Музей Востока запускает электронную библиотеку книг по искусству
Музей Востока запускает электронную библиотеку книг по искусству
Государственный Музей Востока открывает электронную библиотеку, где будут представлены книги по искусству Средней Азии и восточных регионов России, Африки,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:59
2020-12-02T18:59
культура
книги
новости культуры
музеи
музей востока (москва)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569241059_0:175:3017:1872_1400x0_80_0_0_3efcd1f3fcb22717ffe4d509e492773d.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Государственный Музей Востока открывает электронную библиотеку, где будут представлены книги по искусству Средней Азии и восточных регионов России, Африки, Индии, сообщает в среду пресс-служба музея."Государственный музей Востока открывает для читателей электронную библиотеку книг по искусству Востока - Ars Asiatica. В электронной библиотеке представлены книги по искусству Средней Азии и восточных регионов России, арабских стран, Африки, Индии, Ирана, Китая, Кореи, Турции, Японии и других регионов, научные статьи, каталоги, путеводители, фотоальбомы, иллюстрирующие деятельность музея в первые годы его создания и уникальные раритетные книги, датируемые началом прошлого века", - говорится в сообщении.Как рассказали в музее, большинство этих изданий давно уже стали классикой отечественного востоковедения и искусствознания, многие из них представляют библиографическую редкость."Благодаря электронной библиотеке издания Музея Востока станут доступны всем желающим в любом уголке мира. Можно будет познакомиться с научными трудами действующих сотрудников музея, а также с работами известных искусствоведов прошлого века", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201202/knigi-1587125537.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569241059_144:0:2873:2047_1400x0_80_0_0_4623942e0fb186644ae80580b19b252c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
книги, новости культуры, музеи, музей востока (москва)

Музей Востока запускает электронную библиотеку книг по искусству

18:59 02.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗапись онлайн-экскурсии в музее Востока
Запись онлайн-экскурсии в музее Востока - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Государственный Музей Востока открывает электронную библиотеку, где будут представлены книги по искусству Средней Азии и восточных регионов России, Африки, Индии, сообщает в среду пресс-служба музея.
"Государственный музей Востока открывает для читателей электронную библиотеку книг по искусству Востока - Ars Asiatica. В электронной библиотеке представлены книги по искусству Средней Азии и восточных регионов России, арабских стран, Африки, Индии, Ирана, Китая, Кореи, Турции, Японии и других регионов, научные статьи, каталоги, путеводители, фотоальбомы, иллюстрирующие деятельность музея в первые годы его создания и уникальные раритетные книги, датируемые началом прошлого века", - говорится в сообщении.
Как рассказали в музее, большинство этих изданий давно уже стали классикой отечественного востоковедения и искусствознания, многие из них представляют библиографическую редкость.
"Благодаря электронной библиотеке издания Музея Востока станут доступны всем желающим в любом уголке мира. Можно будет познакомиться с научными трудами действующих сотрудников музея, а также с работами известных искусствоведов прошлого века", - говорится в сообщении.
Книжные новинки - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
Вчера, 08:00Культура
От Водолазкина до Салли Руни. Какие книжки выбрать перед Новым годом
 
КультураКнигиНовости культурыМузеиМузей Востока (Москва)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
08:41В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
08:41В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
08:32Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
08:27В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью
08:16Роскачество проверило консервы печени трески
08:15МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
08:12В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу
08:00Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
07:58В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова
07:43В Перми локализовали пожар в жилом доме
07:41В Сочи нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
07:06В Перми загорелась кровля жилого дома
07:04В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
07:02Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М"
07:01Названы основные ошибки при очистке автомобиля от наледи
06:59Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой
06:40Число погибших в пожаре в корпусе онкоцентра в Москве выросло до двух
06:37В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной
06:33В Роспотребнадзоре заявили, что нельзя использовать шарфы вместо масок
Лента новостейМолния