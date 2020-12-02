https://ria.ru/20201202/bespilotnik-1587278036.html

Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"

Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"

Решение о пуске беспилотником "Охотник" авиационных ракет по самолетам противника будет принимать летчик самолета-лидера Су-57. Об этом рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T09:30

2020-12-02T09:30

2020-12-02T09:30

су-57

виктор мураховский

окб сухого

безопасность

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Решение о пуске беспилотником "Охотник" авиационных ракет по самолетам противника будет принимать летчик самолета-лидера Су-57. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя начало испытаний ударного беспилотника в варианте истребителя.Как сообщил ранее источник агентства в оборонно-промышленном комплексе, военные РФ начали летные испытания беспилотника С-70 "Охотник" в варианте истребителя-перехватчика. Аппарат выполнил несколько успешных вылетов с имитаторами ракет класса "воздух — воздух" для оценки сопряжения его бортовых радиоэлектронных систем (БРЭО) с головками наведения боеприпасов.Как пояснил Мураховский, основное предназначение создаваемого беспилотника "Охотник" - работа в паре ведущий/ведомый, где роль самолета-лидера выполняет пилотируемый истребитель 5-го поколения Су-57."С-70 "Охотник" будет выступать в этой связке выдвинутым эшелоном, который позволяет на дальних рубежах обнаруживать противника и открывать по нему огонь ракетами "воздух - воздух". Однако решение на применение ракет будет принимать именно летчик ведущего истребителя Су-57", - отметил военный эксперт.По словам Мураховского, перед специалистами КБ Сухой сейчас стоит сложная задача проработать взаимодействие между Су-57 и "Охотником"."Здесь несколько этапов: сопряжение ракеты с БРЭО беспилотника, затем анализ данных на борту "Охотника", передача этих данных по каналу связи на истребитель Су-57, их отображение на индикаторах у пилота в кабине, плюс прохождение обратных команд управления на беспилотник, в частности разрешения на пуск средств поражения", - пояснил эксперт.Мураховский добавил, что в перспективе "Охотник" должен иметь возможность действовать не только в паре с одним пилотируемым истребителем, но и в звене из трех летательных аппаратов или даже в рамках эскадрильи из 12 машин.Кроме того, отмечает эксперт, беспилотник будет создаваться варианте для нанесения ударов по наземным целям, в том числе для подавления зенитных ракетных комплексов системы ПВО противника.Разработанный ОКБ Сухого "Охотник" должен стать первым тяжелым беспилотником с ударными функциями в российских Воздушно-космических силах. Аппарат выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.По данным открытых источников, ударный БПЛА имеет длину 19 метров, размах крыльев 14 метров, его взлетная масса составляет 20 тонн, максимальная скорость – около 1000 километров в час. Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа и продлился более 20 минут.

https://ria.ru/20201202/ispytaniya-1587264518.html

https://ria.ru/20201028/orion-1581914508.html

https://ria.ru/20201020/bespilotniki-1580655578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, виктор мураховский, окб сухого, безопасность