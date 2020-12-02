https://ria.ru/20201202/bayden-1587276344.html

Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая

Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая

Джо Байден, который, по предварительным данным, выиграл президентские выборы в США, заявил, что не намерен сразу после прихода к власти отменять введенные при... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T09:14

2020-12-02T09:14

2020-12-02T09:14

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

китай

вашингтон (город)

сша

экономика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Джо Байден, который, по предварительным данным, выиграл президентские выборы в США, заявил, что не намерен сразу после прихода к власти отменять введенные при действующем президенте Дональде Трампе пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов, предусмотренные первой фазой торгового соглашения между странами."Я не собираюсь предпринимать какие-то незамедлительные меры, то же касается пошлин", - сказал Байден в интервью газете New York Times.Сначала, по его словам, он хочет провести полный анализ существующего соглашения с Китаем и проконсультироваться с "традиционными союзниками (США) в Азии и Европе", чтобы разработать внятную стратегию.Байден заявил, что его цель будет заключаться в проведении торговой политики, которая на деле приведет к прогрессу в борьбе со злоупотреблениями Китая: кражей интеллектуальной собственности, демпингом товаров, незаконными субсидиями для корпораций и принудительной передачей технологий от американских компаний их китайским коллегам.США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.Переговоры Вашингтона и Пекина о второй фазе торгового соглашения закончились безрезультатно.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/gonkong-1586927594.html

китай

вашингтон (город)

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дональд трамп, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, экономика