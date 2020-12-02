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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201202/bayden-1587276344.html
Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
Джо Байден, который, по предварительным данным, выиграл президентские выборы в США, заявил, что не намерен сразу после прихода к власти отменять введенные при... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T09:14
2020-12-02T09:14
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
китай
вашингтон (город)
сша
экономика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Джо Байден, который, по предварительным данным, выиграл президентские выборы в США, заявил, что не намерен сразу после прихода к власти отменять введенные при действующем президенте Дональде Трампе пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов, предусмотренные первой фазой торгового соглашения между странами."Я не собираюсь предпринимать какие-то незамедлительные меры, то же касается пошлин", - сказал Байден в интервью газете New York Times.Сначала, по его словам, он хочет провести полный анализ существующего соглашения с Китаем и проконсультироваться с "традиционными союзниками (США) в Азии и Европе", чтобы разработать внятную стратегию.Байден заявил, что его цель будет заключаться в проведении торговой политики, которая на деле приведет к прогрессу в борьбе со злоупотреблениями Китая: кражей интеллектуальной собственности, демпингом товаров, незаконными субсидиями для корпораций и принудительной передачей технологий от американских компаний их китайским коллегам.США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.Переговоры Вашингтона и Пекина о второй фазе торгового соглашения закончились безрезультатно.
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дональд трамп, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, экономика

Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая

09:14 02.12.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Джо Байден, который, по предварительным данным, выиграл президентские выборы в США, заявил, что не намерен сразу после прихода к власти отменять введенные при действующем президенте Дональде Трампе пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов, предусмотренные первой фазой торгового соглашения между странами.
"Я не собираюсь предпринимать какие-то незамедлительные меры, то же касается пошлин", - сказал Байден в интервью газете New York Times.
Сначала, по его словам, он хочет провести полный анализ существующего соглашения с Китаем и проконсультироваться с "традиционными союзниками (США) в Азии и Европе", чтобы разработать внятную стратегию.
Байден заявил, что его цель будет заключаться в проведении торговой политики, которая на деле приведет к прогрессу в борьбе со злоупотреблениями Китая: кражей интеллектуальной собственности, демпингом товаров, незаконными субсидиями для корпораций и принудительной передачей технологий от американских компаний их китайским коллегам.
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США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.
Переговоры Вашингтона и Пекина о второй фазе торгового соглашения закончились безрезультатно.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденКитайВашингтон (город)СШАЭкономика
 
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