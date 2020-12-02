https://ria.ru/20201202/bashkiriya-1587275327.html
Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
Парламент Башкирии предложил запретить передвижные зверинцы и дельфинарии по всей России, сообщает пресс-служба госсобрания - курултая республики. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T09:05
2020-12-02T09:05
2020-12-02T09:05
константин толкачев
республика башкортостан
госдума рф
общество
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УФА, 2 дек – РИА Новости. Парламент Башкирии предложил запретить передвижные зверинцы и дельфинарии по всей России, сообщает пресс-служба госсобрания - курултая республики."Депутаты государственного собрания – курултая Республики Башкортостан намерены внести в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменения в статью 15 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым предполагается запретить в России создание и деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. Накануне инициатива была поддержана профильным парламентским комитетом", - говорится в сообщении."Необходимость соответствующего запрета назрела давно и обусловлена многими факторами, связанными с антигуманным содержанием животных в подобных заведениях. Как правило, животные в передвижных зоопарках всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания. В результате подобного обращения они нередко становятся агрессивными и опасными. В нашей республике, в других регионах неоднократно фиксировались случаи агрессии в отношении посетителей. Судьба животных тоже незавидна", - цитирует пресс-служба спикера парламента Башкирии Константина Толкачева.Он отметил, что во многих странах деятельность мобильных зоопарков находится под запретом. То же самое касается и передвижных дельфинариев. "Зачастую все то время, которое требуется для перевозки и сооружения конструкций для шоу, а также в перерывах между выступлениями обездвиженные дельфины вынуждены ютиться в тесных контейнерах. В то время как в дикой природе за день они проплывают десятки километров", - сказал Толкачев.По данным пресс-службы, текстом документа предусмотрено, что в случае поддержки Госдумой закон вступит в силу через полгода после официального опубликования. Данное время предлагается дать владельцам передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев для определения дальнейшей судьбы животных – они смогут перейти на стационарный режим работы, обеспечив животным достойные условия содержания, либо передать или продать животных стационарным зоопаркам.
https://ria.ru/20200810/1575595037.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин толкачев, республика башкортостан, госдума рф, общество
УФА, 2 дек – РИА Новости. Парламент Башкирии предложил запретить передвижные зверинцы и дельфинарии по всей России, сообщает пресс-служба госсобрания - курултая республики.
"Депутаты государственного собрания – курултая Республики Башкортостан
намерены внести в Госдуму
проект федерального закона "О внесении изменения в статью 15 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым предполагается запретить в России создание и деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. Накануне инициатива была поддержана профильным парламентским комитетом", - говорится в сообщении.
"Необходимость соответствующего запрета назрела давно и обусловлена многими факторами, связанными с антигуманным содержанием животных в подобных заведениях. Как правило, животные в передвижных зоопарках всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания. В результате подобного обращения они нередко становятся агрессивными и опасными. В нашей республике, в других регионах неоднократно фиксировались случаи агрессии в отношении посетителей. Судьба животных тоже незавидна", - цитирует пресс-служба спикера парламента Башкирии Константина Толкачева
.
Он отметил, что во многих странах деятельность мобильных зоопарков находится под запретом. То же самое касается и передвижных дельфинариев. "Зачастую все то время, которое требуется для перевозки и сооружения конструкций для шоу, а также в перерывах между выступлениями обездвиженные дельфины вынуждены ютиться в тесных контейнерах. В то время как в дикой природе за день они проплывают десятки километров", - сказал Толкачев.
По данным пресс-службы, текстом документа предусмотрено, что в случае поддержки Госдумой закон вступит в силу через полгода после официального опубликования. Данное время предлагается дать владельцам передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев для определения дальнейшей судьбы животных – они смогут перейти на стационарный режим работы, обеспечив животным достойные условия содержания, либо передать или продать животных стационарным зоопаркам.