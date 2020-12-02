https://ria.ru/20201202/balbek-1587396609.html

Бальбек назвал слова постпреда Украины в ООН "дном пропасти"

Бальбек назвал слова постпреда Украины в ООН "дном пропасти"

2020-12-02T18:12

2020-12-02T18:12

2020-12-02T18:12

руслан бальбек

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украина

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал выступление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, выразив удивление, как дипломата "не уволокли в сумасшедший дом" после его заявлений.Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на заседании ГА ООН, поставил в один ряд действия советских воинов и солдат нацистской Германии, представители большинства других стран в своих выступлениях высоко оценили вклад Советского Союза в победу над фашизмом."Удивляюсь, как этого украинского "гения" прямо после выступления не взяли под руки и не уволокли в сумасшедший дом. Видимо, зашкаливает толерантность в ООН к людям с ограниченными умственными способностями. С такими речами да с такими политиками скоро Украина объявит себя Четвертым рейхом, а школьников начнут зазывать в гитлерюгенд", - сказал Бальбек РИА Новости.Депутат подчеркнул, что слова украинского представителя - "не просто деградация, это — дно в той самой пропасти, куда летела шесть лет постмайданная Украина"."Вот они — идеалы майдана и "демократии". Оказывается, советские войска виноваты в том, что дрались за каждый метр родной земли и что взрывали все, что могло достаться врагу и имело стратегическую ценность. А украинцы, защищавшие родную землю от нацистов, оказывается, тоже погибли от рук советских солдат. И в 1944 — опять русские виноваты — накостыляли фашистам, а те от злости украинские села сожгли. Вот это логика — железная! Несчастно то поколение, которое будут воспитывать вот такие нацистские прихвостни, как Кислица", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/ukraina-1587339508.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575087335.html

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руслан бальбек, оон, украина, в мире