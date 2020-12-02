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Бальбек назвал слова постпреда Украины в ООН "дном пропасти"
Бальбек назвал слова постпреда Украины в ООН "дном пропасти"
2020-12-02T18:12
2020-12-02T18:12
руслан бальбек
оон
украина
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал выступление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, выразив удивление, как дипломата "не уволокли в сумасшедший дом" после его заявлений.Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на заседании ГА ООН, поставил в один ряд действия советских воинов и солдат нацистской Германии, представители большинства других стран в своих выступлениях высоко оценили вклад Советского Союза в победу над фашизмом."Удивляюсь, как этого украинского "гения" прямо после выступления не взяли под руки и не уволокли в сумасшедший дом. Видимо, зашкаливает толерантность в ООН к людям с ограниченными умственными способностями. С такими речами да с такими политиками скоро Украина объявит себя Четвертым рейхом, а школьников начнут зазывать в гитлерюгенд", - сказал Бальбек РИА Новости.Депутат подчеркнул, что слова украинского представителя - "не просто деградация, это — дно в той самой пропасти, куда летела шесть лет постмайданная Украина"."Вот они — идеалы майдана и "демократии". Оказывается, советские войска виноваты в том, что дрались за каждый метр родной земли и что взрывали все, что могло достаться врагу и имело стратегическую ценность. А украинцы, защищавшие родную землю от нацистов, оказывается, тоже погибли от рук советских солдат. И в 1944 — опять русские виноваты — накостыляли фашистам, а те от злости украинские села сожгли. Вот это логика — железная! Несчастно то поколение, которое будут воспитывать вот такие нацистские прихвостни, как Кислица", - заключил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/ukraina-1587339508.html
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руслан бальбек, оон, украина, в мире

Бальбек назвал слова постпреда Украины в ООН "дном пропасти"

18:12 02.12.2020
 
© Фото : Сайт МИД УкраиныСергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН
Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Сайт МИД Украины
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал выступление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, выразив удивление, как дипломата "не уволокли в сумасшедший дом" после его заявлений.
Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на заседании ГА ООН, поставил в один ряд действия советских воинов и солдат нацистской Германии, представители большинства других стран в своих выступлениях высоко оценили вклад Советского Союза в победу над фашизмом.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
Вчера, 14:06Сказано в эфире
"Попал в ловушку". Историк об украинской версии начала Второй мировой
"Удивляюсь, как этого украинского "гения" прямо после выступления не взяли под руки и не уволокли в сумасшедший дом. Видимо, зашкаливает толерантность в ООН к людям с ограниченными умственными способностями. С такими речами да с такими политиками скоро Украина объявит себя Четвертым рейхом, а школьников начнут зазывать в гитлерюгенд", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что слова украинского представителя - "не просто деградация, это — дно в той самой пропасти, куда летела шесть лет постмайданная Украина".
"Вот они — идеалы майдана и "демократии". Оказывается, советские войска виноваты в том, что дрались за каждый метр родной земли и что взрывали все, что могло достаться врагу и имело стратегическую ценность. А украинцы, защищавшие родную землю от нацистов, оказывается, тоже погибли от рук советских солдат. И в 1944 — опять русские виноваты — накостыляли фашистам, а те от злости украинские села сожгли. Вот это логика — железная! Несчастно то поколение, которое будут воспитывать вот такие нацистские прихвостни, как Кислица", - заключил он.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 10:37Сказано в эфире
Эксперт: жалобы Киева в ООН на Россию "чересчур искусственные"Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе. В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал, почему это обращение с точки зрения международного права безосновательно.
 
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