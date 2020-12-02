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Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре обновили месячный рекорд за семь лет
Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре обновили месячный рекорд за семь лет
Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре в России выросли на 21,9% в годовом выражении до 38,064 тысячи автомобилей, это новый месячный рекорд продаж за 7 лет, говорится в... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:22
2020-12-02T14:34
россия
авто
автоваз
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре в России выросли на 21,9% в годовом выражении до 38,064 тысячи автомобилей, это новый месячный рекорд продаж за 7 лет, говорится в сообщении компании."Lada подвела итоги продаж за ноябрь 2020 года. В прошлом месяце было реализовано 38 064 автомобиля - на 21,9% больше, чем в ноябре 2019 года (31 217 штук), и это новый рекорд месяца (максимум за период начиная с декабря 2013, когда продажи составили 38 948 штук), на который в том числе повлияли отгрузки автомобилей в рамках программ опережающих госзакупок автомобилей", - говорится в сообщении.Учитывая продажи компании за предыдущие десять месяцев, в январе-ноябре 2020 года "АвтоВАЗ" продал в России 302 744 машин, что на 7,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.Традиционно первое место по продажам заняли модели семейства Granta с результатом в 14 540 автомобилей (+15,6% по сравнению с ноябрем 2019 года), модели семейства Vesta заняли второе место с результатом 11 771 автомобиль (+35,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а на третьем месте по совокупному объему продаж расположились пассажирские и коммерческие версии семейства Largus - в ноябре было продано 4 052 таких автомобилей, подсчитала компания."Рекордные показатели продаж Lada в ноябре стали возможными благодаря действию государственных и собственных программ Lada, а также запуску продаж специальных серий наших популярных моделей. Влияние на рост продаж оказали и поставки автомобилей в рамках программ опережающих госзакупок. Несмотря на высокий спрос в осенние месяцы, мы прогнозируем что общие результаты 2020 года будут ожидаемо ниже результатов 2019-го, но, очевидно, что в это непростое время нам удалось сохранить и долю рынка, и уверенное лидерство бренда в России", - говорит исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Оливье Морне.
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россия, авто, автоваз, экономика

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре обновили месячный рекорд за семь лет

14:22 02.12.2020 (обновлено: 14:34 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в ноябре в России выросли на 21,9% в годовом выражении до 38,064 тысячи автомобилей, это новый месячный рекорд продаж за 7 лет, говорится в сообщении компании.
"Lada подвела итоги продаж за ноябрь 2020 года. В прошлом месяце было реализовано 38 064 автомобиля - на 21,9% больше, чем в ноябре 2019 года (31 217 штук), и это новый рекорд месяца (максимум за период начиная с декабря 2013, когда продажи составили 38 948 штук), на который в том числе повлияли отгрузки автомобилей в рамках программ опережающих госзакупок автомобилей", - говорится в сообщении.
Учитывая продажи компании за предыдущие десять месяцев, в январе-ноябре 2020 года "АвтоВАЗ" продал в России 302 744 машин, что на 7,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Традиционно первое место по продажам заняли модели семейства Granta с результатом в 14 540 автомобилей (+15,6% по сравнению с ноябрем 2019 года), модели семейства Vesta заняли второе место с результатом 11 771 автомобиль (+35,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а на третьем месте по совокупному объему продаж расположились пассажирские и коммерческие версии семейства Largus - в ноябре было продано 4 052 таких автомобилей, подсчитала компания.
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"Рекордные показатели продаж Lada в ноябре стали возможными благодаря действию государственных и собственных программ Lada, а также запуску продаж специальных серий наших популярных моделей. Влияние на рост продаж оказали и поставки автомобилей в рамках программ опережающих госзакупок. Несмотря на высокий спрос в осенние месяцы, мы прогнозируем что общие результаты 2020 года будут ожидаемо ниже результатов 2019-го, но, очевидно, что в это непростое время нам удалось сохранить и долю рынка, и уверенное лидерство бренда в России", - говорит исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Оливье Морне.
 
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