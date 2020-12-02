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Специалист рассказал, почему опасно подключать автоплатеж
Специалист рассказал, почему опасно подключать автоплатеж
Автоплатеж — автоматическое списание средств с карты в определенное время — в целом полезная и безобидная услуга, однако ее использование может привести к ряду... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T03:17
2020-12-02T13:04
эльвина насибулина
россия
карты
мошенничество
банки
роскачество
технологии
общество
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Автоплатеж — автоматическое списание средств с карты в определенное время — в целом полезная и безобидная услуга, однако ее использование может привести к ряду проблем, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина. Бывает, что человек сам забывает о подключенных автоплатежах, и тогда деньги уходят за сим-карту или сервис, которым он больше не пользуется. Чтобы избежать этого, следует периодически проверять список своих автоплатежей в мобильном банке.Поэтому важно не отключать информационные сообщения от банка — так вы быстро узнаете о прошедших списаниях. Если есть проблемы, нужно проверять детализацию и шаблоны автоплатежей, а также постоянно держать на телефоне антивирусную программу. И, конечно, соблюдать основные правила противодействия мошенникам, заключила она.
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эльвина насибулина, россия, карты, мошенничество, банки, роскачество, технологии, общество

Специалист рассказал, почему опасно подключать автоплатеж

03:17 02.12.2020 (обновлено: 13:04 02.12.2020)
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Автоплатеж — автоматическое списание средств с карты в определенное время — в целом полезная и безобидная услуга, однако ее использование может привести к ряду проблем, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.
"Один из вариантов проблемы: если настроить автоплатеж и не проверить, куда уходят деньги, а впоследствии выяснить, что реквизиты были введены неправильно, и долг копился все это время", — указала эксперт.
Бывает, что человек сам забывает о подключенных автоплатежах, и тогда деньги уходят за сим-карту или сервис, которым он больше не пользуется. Чтобы избежать этого, следует периодически проверять список своих автоплатежей в мобильном банке.
"Мошенническое использование автоплатежа теоретически возможно только в том случае, если на телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку. В этом случае он не только сможет подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты", — предостерегает Насибулина.
Поэтому важно не отключать информационные сообщения от банка — так вы быстро узнаете о прошедших списаниях. Если есть проблемы, нужно проверять детализацию и шаблоны автоплатежей, а также постоянно держать на телефоне антивирусную программу. И, конечно, соблюдать основные правила противодействия мошенникам, заключила она.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Эльвина НасибулинаРоссияКартыМошенничествоБанкиРоскачествоТехнологииОбщество
 
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