https://ria.ru/20201202/avtoplatezhi-1587259119.html

Специалист рассказал, почему опасно подключать автоплатеж

Специалист рассказал, почему опасно подключать автоплатеж

Автоплатеж — автоматическое списание средств с карты в определенное время — в целом полезная и безобидная услуга, однако ее использование может привести к ряду... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T03:17

2020-12-02T03:17

2020-12-02T13:04

эльвина насибулина

россия

карты

мошенничество

банки

роскачество

технологии

общество

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Автоплатеж — автоматическое списание средств с карты в определенное время — в целом полезная и безобидная услуга, однако ее использование может привести к ряду проблем, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина. Бывает, что человек сам забывает о подключенных автоплатежах, и тогда деньги уходят за сим-карту или сервис, которым он больше не пользуется. Чтобы избежать этого, следует периодически проверять список своих автоплатежей в мобильном банке.Поэтому важно не отключать информационные сообщения от банка — так вы быстро узнаете о прошедших списаниях. Если есть проблемы, нужно проверять детализацию и шаблоны автоплатежей, а также постоянно держать на телефоне антивирусную программу. И, конечно, соблюдать основные правила противодействия мошенникам, заключила она.

https://ria.ru/20201201/moshenniki-1587072210.html

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эльвина насибулина, россия, карты, мошенничество, банки, роскачество, технологии, общество