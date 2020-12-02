https://ria.ru/20201202/avstriya-1587354625.html
В Австрии начнут постепенную отмену ограничений по коронавирусу
В Австрии начнут постепенную отмену ограничений по коронавирусу
Жесткий локдаун в Австрии из-за коронавируса показал эффект, он закончится по плану 6 декабря, с 7 декабря начнется постепенная отмена ограничений, заявил в... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:28
2020-12-02T15:28
2020-12-02T15:52
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ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Жесткий локдаун в Австрии из-за коронавируса показал эффект, он закончится по плану 6 декабря, с 7 декабря начнется постепенная отмена ограничений, заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.Власти Австрии с 3 ноября сначала ввели “мягкий” локдаун из-за коронавируса, но уже с 17 ноября посадили страну на “жесткий” карантин, закрыв все, кроме самого необходимого.Так, с понедельника, 7 декабря в Австрии с мерами предосторожности снова откроются музеи, библиотеки, магазины, салоны красоты и парикмахерские. Также откроются обязательные школы, но старшие классы продолжат обучение на удаленной основе.Далее, с 24 декабря, австрийские власти разрешат заниматься одиночными видами спорта на открытом воздухе, такими, как катание на лыжах.“Что касается других отраслей экономики - туризма, сферы питания и всей сферы культуры, как ни прискорбно, нам придется повременить с открытием. Мы откроем эти сферы с 7 января”, - сказал канцлер. С 7 января также должны открыться гостиничные предприятия.Курц добавил, что круглосуточные ограничения на выход из дома отменяются, но возвращается ограничение “мягкого” локдауна, позволяющее находиться на улице с 20.00 до 6.00 лишь при наличии уважительной причины. Исключение действует на Рождество и Новый год, когда разрешено собраться группой до 10 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587170853.html
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туризм, новости - туризм, себастьян курц, коронавирус covid-19, австрия, в мире
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости.
Жесткий локдаун в Австрии
из-за коронавируса показал эффект, он закончится по плану 6 декабря, с 7 декабря начнется постепенная отмена ограничений, заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц
.
Власти Австрии с 3 ноября сначала ввели “мягкий” локдаун из-за коронавируса, но уже с 17 ноября посадили страну на “жесткий” карантин, закрыв все, кроме самого необходимого.
"Эффективность локдауна заложила основу для того, что мы можем, хотя и осторожно, приступить к открытию", - сказал Курц журналистам.
Так, с понедельника, 7 декабря в Австрии с мерами предосторожности снова откроются музеи, библиотеки, магазины, салоны красоты и парикмахерские. Также откроются обязательные школы, но старшие классы продолжат обучение на удаленной основе.
Далее, с 24 декабря, австрийские власти разрешат заниматься одиночными видами спорта на открытом воздухе, такими, как катание на лыжах.
“Что касается других отраслей экономики - туризма, сферы питания и всей сферы культуры, как ни прискорбно, нам придется повременить с открытием. Мы откроем эти сферы с 7 января”, - сказал канцлер. С 7 января также должны открыться гостиничные предприятия.
Курц добавил, что круглосуточные ограничения на выход из дома отменяются, но возвращается ограничение “мягкого” локдауна, позволяющее находиться на улице с 20.00 до 6.00 лишь при наличии уважительной причины. Исключение действует на Рождество и Новый год, когда разрешено собраться группой до 10 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.