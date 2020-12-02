https://ria.ru/20201202/avstriya-1587354625.html

В Австрии начнут постепенную отмену ограничений по коронавирусу

В Австрии начнут постепенную отмену ограничений по коронавирусу

Жесткий локдаун в Австрии из-за коронавируса показал эффект, он закончится по плану 6 декабря, с 7 декабря начнется постепенная отмена ограничений, заявил в... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:28

2020-12-02T15:28

2020-12-02T15:52

туризм

новости - туризм

распространение нового коронавируса

себастьян курц

коронавирус covid-19

австрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101612_0:98:2936:1750_1400x0_80_0_0_3d3a40424a84f25252f778f122176346.jpg

ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Жесткий локдаун в Австрии из-за коронавируса показал эффект, он закончится по плану 6 декабря, с 7 декабря начнется постепенная отмена ограничений, заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.Власти Австрии с 3 ноября сначала ввели “мягкий” локдаун из-за коронавируса, но уже с 17 ноября посадили страну на “жесткий” карантин, закрыв все, кроме самого необходимого.Так, с понедельника, 7 декабря в Австрии с мерами предосторожности снова откроются музеи, библиотеки, магазины, салоны красоты и парикмахерские. Также откроются обязательные школы, но старшие классы продолжат обучение на удаленной основе.Далее, с 24 декабря, австрийские власти разрешат заниматься одиночными видами спорта на открытом воздухе, такими, как катание на лыжах.“Что касается других отраслей экономики - туризма, сферы питания и всей сферы культуры, как ни прискорбно, нам придется повременить с открытием. Мы откроем эти сферы с 7 января”, - сказал канцлер. С 7 января также должны открыться гостиничные предприятия.Курц добавил, что круглосуточные ограничения на выход из дома отменяются, но возвращается ограничение “мягкого” локдауна, позволяющее находиться на улице с 20.00 до 6.00 лишь при наличии уважительной причины. Исключение действует на Рождество и Новый год, когда разрешено собраться группой до 10 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587170853.html

https://ria.ru/20201127/vaktsiny-1586695714.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, себастьян курц, коронавирус covid-19, австрия, в мире