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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201202/arkhierey-1587339813.html
Митрополит Иов стал шестым архиереем РПЦ, скончавшимся от COVID-19
Митрополит Иов стал шестым архиереем РПЦ, скончавшимся от COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Иова (Тывонюка), отметив его большой вклад в устройство и развитие... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:07
2020-12-02T14:07
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Иова (Тывонюка), отметив его большой вклад в устройство и развитие церковной жизни на Урале, сообщается на сайте Московского патриархата.Митрополит Иов, бывший почетным настоятелем храма Ризоположения на Донской улице Москвы, скончался 1 декабря на 83-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией."Господь судил владыке Иову нести служение на различных ответственных поприщах: многие годы он работал в отделе внешних церковных связей, долгое время являлся заместителем председателя отдела, активно участвовал в подготовке к юбилейному празднованию 1000-летия Крещения Руси", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.Особый отрезок жизни митрополита Иова - его управление Челябинской епархией, которое он осуществлял без малого 15 лет, напомнил патриарх. По его словам, владыка Иов "прошел большой жизненный путь, исполненный многих трудностей и испытаний".Митрополит Иов стал шестым архиереем Русской православной церкви, скончавшимся от COVID-19. Он был уроженцем поселка Почаев Тернопольской области Украины.
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Митрополит Иов стал шестым архиереем РПЦ, скончавшимся от COVID-19

14:07 02.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время крестного хода в Киеве
Священнослужители во время крестного хода в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Иова (Тывонюка), отметив его большой вклад в устройство и развитие церковной жизни на Урале, сообщается на сайте Московского патриархата.
Митрополит Иов, бывший почетным настоятелем храма Ризоположения на Донской улице Москвы, скончался 1 декабря на 83-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
"Господь судил владыке Иову нести служение на различных ответственных поприщах: многие годы он работал в отделе внешних церковных связей, долгое время являлся заместителем председателя отдела, активно участвовал в подготовке к юбилейному празднованию 1000-летия Крещения Руси", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.
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Особый отрезок жизни митрополита Иова - его управление Челябинской епархией, которое он осуществлял без малого 15 лет, напомнил патриарх. По его словам, владыка Иов "прошел большой жизненный путь, исполненный многих трудностей и испытаний".
Митрополит Иов стал шестым архиереем Русской православной церкви, скончавшимся от COVID-19. Он был уроженцем поселка Почаев Тернопольской области Украины.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
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