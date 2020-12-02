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В Саратове арестовали подозреваемую в убийстве девочки и ее матери
В Саратове арестовали подозреваемую в убийстве девочки и ее матери
Суд в Саратове в среду поместил под стражу до 29 января местную жительницу, подозреваемую в убийстве четырехлетней девочки и ее матери, сообщило региональное... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:22
2020-12-02T16:22
2020-12-02T16:22
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 2 дек - РИА Новости. Суд в Саратове в среду поместил под стражу до 29 января местную жительницу, подозреваемую в убийстве четырехлетней девочки и ее матери, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее прокуратура региона сообщала, что вечером 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове было обнаружено тело 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в двойном убийстве задержали 53-летнюю жительницу Саратова, которая, по версии следствия, пришла в гости, но в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, а затем похитила оттуда ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей."Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2021 года", - говорится в сообщении.
саратов
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Кадры допроса подозреваемой в жестоком убийстве женщины и ее ребенка
По данным следствия, 29 ноября 2020 года, в дневное время 53-летняя местная жительница пришла в гости к своей 38-летней знакомой, проживавшей в квартире дома по улице Чернышевского города Саратова. Женщина находилась дома с малолетней дочерью (3 года 10 месяцев). В процессе общения между женщинами произошла ссора, в ходе которой гостья вооружилась ножом и нанесла сначала хозяйке жилища, а затем ее малолетней дочери множественные удары ножом. От полученных ранений женщина и девочка скончались на месте. Злоумышленница похитила из квартиры ювелирные изделия и банковскую карту и с места происшествия скрылась.
2020-12-02T16:22
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САРАТОВ, 2 дек - РИА Новости.
Суд в Саратове
в среду поместил под стражу до 29 января местную жительницу, подозреваемую в убийстве четырехлетней девочки и ее матери, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее прокуратура региона сообщала, что вечером 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове было обнаружено тело 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в двойном убийстве задержали 53-летнюю жительницу Саратова, которая, по версии следствия, пришла в гости, но в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, а затем похитила оттуда ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей.
"Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2021 года", - говорится в сообщении.