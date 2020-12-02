https://ria.ru/20201202/apple-1587313147.html

Названы самые популярные у россиян приложения для iPhone

Названы самые популярные у россиян приложения для iPhone

Apple опубликовала список наиболее востребованных приложений у россиян в 2020 году. Список возглавляют соцсети и мессенджеры. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:23

2020-12-02T12:23

2020-12-02T12:23

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Apple опубликовала список наиболее востребованных приложений у россиян в 2020 году. Список возглавляют соцсети и мессенджеры.Первая пятерка самых популярных приложений для iPhone выглядит так — TikTok, ZOOM, Telegram, WhatsApp и Instagram. Пользователи планшетов от Apple чаще всего скачивали платформу для видеоконференций ZOOM.Российские пользователи iPhone в 2020 году чаще всего загружали бесплатную игру Among Us!, созданную по мотивам популярной ролевой игры "Мафия". В десятке наиболее популярных тайтлов можно найти шутер PUBG и многопользовательскую Brawl Stars.

https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), whatsapp inc., apple iphone, apple, технологии