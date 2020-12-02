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РИА Наука
https://ria.ru/20201202/apple-1587313147.html
Названы самые популярные у россиян приложения для iPhone
Названы самые популярные у россиян приложения для iPhone
Apple опубликовала список наиболее востребованных приложений у россиян в 2020 году. Список возглавляют соцсети и мессенджеры. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:23
2020-12-02T12:23
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Apple опубликовала список наиболее востребованных приложений у россиян в 2020 году. Список возглавляют соцсети и мессенджеры.Первая пятерка самых популярных приложений для iPhone выглядит так — TikTok, ZOOM, Telegram, WhatsApp и Instagram. Пользователи планшетов от Apple чаще всего скачивали платформу для видеоконференций ZOOM.Российские пользователи iPhone в 2020 году чаще всего загружали бесплатную игру Among Us!, созданную по мотивам популярной ролевой игры "Мафия". В десятке наиболее популярных тайтлов можно найти шутер PUBG и многопользовательскую Brawl Stars.
https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html
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telegram (приложение), whatsapp inc., apple iphone, apple, технологии

Названы самые популярные у россиян приложения для iPhone

12:23 02.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Apple опубликовала список наиболее востребованных приложений у россиян в 2020 году. Список возглавляют соцсети и мессенджеры.
Первая пятерка самых популярных приложений для iPhone выглядит так — TikTok, ZOOM, Telegram, WhatsApp и Instagram. Пользователи планшетов от Apple чаще всего скачивали платформу для видеоконференций ZOOM.
iPhone 12 3 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 08:00РИА Наука
Обзор iPhone 12 Pro: что на самом деле представляет собой флагман Apple?
Российские пользователи iPhone в 2020 году чаще всего загружали бесплатную игру Among Us!, созданную по мотивам популярной ролевой игры "Мафия". В десятке наиболее популярных тайтлов можно найти шутер PUBG и многопользовательскую Brawl Stars.
 
РИА НаукаTelegram (приложение)WhatsApp Inc.Apple iPhoneAppleТехнологии
 
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