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https://ria.ru/20201202/antonova-1587268684.html
В Нью-Йорке оценили вклад Антоновой в налаживание отношений России и США
В Нью-Йорке оценили вклад Антоновой в налаживание отношений России и США
Скончавшаяся на 99-м году жизни президент Пушкинского музея Ирина Антонова была легендой музейного сообщества, посланником искусства и России, заявил РИА... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T06:46
2020-12-02T09:16
культура
the metropolitan museum of art
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
умерла ирина антонова
россия
вашингтон
ирина антонова
москва
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Скончавшаяся на 99-м году жизни президент Пушкинского музея Ирина Антонова была легендой музейного сообщества, посланником искусства и России, заявил РИА Новости директор Метрополитен-музея в Нью-Йорке Макс Холлейн (Max Hollein).По его словам, крепкая связь между Метрополитен-музеем и Пушкинским музеем – свидетельство международного значения фигуры Антоновой и "восхищения ею во всем мире"."Будучи выдающимся посланником искусства и своей страны, она добивалась того, чтобы культура, и в частности Пушкинский музей, играли центральную роль в России и в плодотворных обменах и отношениях, которые она налаживала между странами", - отметил Холлейн.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМИИ, причиной смерти Антоновой стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями.
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россия
вашингтон
москва
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the metropolitan museum of art, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, умерла ирина антонова, россия, вашингтон, ирина антонова, москва, нью-йорк (город)

В Нью-Йорке оценили вклад Антоновой в налаживание отношений России и США

06:46 02.12.2020 (обновлено: 09:16 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкП/к директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой
П/к директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Скончавшаяся на 99-м году жизни президент Пушкинского музея Ирина Антонова была легендой музейного сообщества, посланником искусства и России, заявил РИА Новости директор Метрополитен-музея в Нью-Йорке Макс Холлейн (Max Hollein).
"Ирина Антонова была не только выдающимся директором музея и уважаемой коллегой, но также живой легендой для всей индустрии", - сказал он.
По его словам, крепкая связь между Метрополитен-музеем и Пушкинским музеем – свидетельство международного значения фигуры Антоновой и "восхищения ею во всем мире".
"Будучи выдающимся посланником искусства и своей страны, она добивалась того, чтобы культура, и в частности Пушкинский музей, играли центральную роль в России и в плодотворных обменах и отношениях, которые она налаживала между странами", - отметил Холлейн.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМИИ, причиной смерти Антоновой стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями.
Президент ГМИИ им А. С. Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 16:48Культура
Ушла эпоха. Коллеги и ученики вспоминают Ирину Антонову
 
КультураThe Metropolitan Museum of ArtГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаУмерла Ирина АнтоноваРоссияВашингтонИрина АнтоноваМоскваНью-Йорк (город)
 
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