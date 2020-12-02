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https://ria.ru/20201202/antitela-1587363579.html
Медики выяснили, сколько сохраняются антитела к коронавирусу
Медики выяснили, сколько сохраняются антитела к коронавирусу
Антитела у лиц, перенесших COVID-19, сохраняются как минимум полгода и снижают риск повторного заражения, передает японский телеканал NHK со ссылкой на... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:00
2020-12-02T16:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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ТОКИО, 2 дек - РИА Новости. Антитела у лиц, перенесших COVID-19, сохраняются как минимум полгода и снижают риск повторного заражения, передает японский телеканал NHK со ссылкой на исследование медиков в Йокогаме.Они проверили на антитела 376 человек в возрасте от 20 до 70 лет, которые перенесли заболевание, вызванное коронавирусом, полгода назад, и увидели, что антитела в их крови сохраняются до сих пор у 97% тех, у кого были легкие симптомы, и у 100% бывших пациентов с тяжелыми симптомами. Таким образом, тем тяжелее заболевание, тем сильнее вырабатываются антитела. Еще через полгода будет проведена новая проверка, чтобы установить, сохранятся ли они в течение года после перенесенного заболевания.Вместе с тем отмечается, что пока нет доказательств, что повторное заболевание людей с антителами исключено, и врачи все равно рекомендуют принимать меры предосторожности.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире

Медики выяснили, сколько сохраняются антитела к коронавирусу

16:00 02.12.2020
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Depositphotos / viz-arch
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ТОКИО, 2 дек - РИА Новости. Антитела у лиц, перенесших COVID-19, сохраняются как минимум полгода и снижают риск повторного заражения, передает японский телеканал NHK со ссылкой на исследование медиков в Йокогаме.
Они проверили на антитела 376 человек в возрасте от 20 до 70 лет, которые перенесли заболевание, вызванное коронавирусом, полгода назад, и увидели, что антитела в их крови сохраняются до сих пор у 97% тех, у кого были легкие симптомы, и у 100% бывших пациентов с тяжелыми симптомами. Таким образом, тем тяжелее заболевание, тем сильнее вырабатываются антитела. Еще через полгода будет проведена новая проверка, чтобы установить, сохранятся ли они в течение года после перенесенного заболевания.
Вместе с тем отмечается, что пока нет доказательств, что повторное заболевание людей с антителами исключено, и врачи все равно рекомендуют принимать меры предосторожности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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