https://ria.ru/20201202/antitela-1587363579.html

Медики выяснили, сколько сохраняются антитела к коронавирусу

Медики выяснили, сколько сохраняются антитела к коронавирусу

Антитела у лиц, перенесших COVID-19, сохраняются как минимум полгода и снижают риск повторного заражения, передает японский телеканал NHK со ссылкой на... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:00

2020-12-02T16:00

2020-12-02T16:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

в мире

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ТОКИО, 2 дек - РИА Новости. Антитела у лиц, перенесших COVID-19, сохраняются как минимум полгода и снижают риск повторного заражения, передает японский телеканал NHK со ссылкой на исследование медиков в Йокогаме.Они проверили на антитела 376 человек в возрасте от 20 до 70 лет, которые перенесли заболевание, вызванное коронавирусом, полгода назад, и увидели, что антитела в их крови сохраняются до сих пор у 97% тех, у кого были легкие симптомы, и у 100% бывших пациентов с тяжелыми симптомами. Таким образом, тем тяжелее заболевание, тем сильнее вырабатываются антитела. Еще через полгода будет проведена новая проверка, чтобы установить, сохранятся ли они в течение года после перенесенного заболевания.Вместе с тем отмечается, что пока нет доказательств, что повторное заболевание людей с антителами исключено, и врачи все равно рекомендуют принимать меры предосторожности.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/privivka-1586947807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире