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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/antitela-1587285005.html
Антитела к COVID-19 нашли у почти 23% обследованных в Подмосковье
Антитела к COVID-19 нашли у почти 23% обследованных в Подмосковье
Более миллиона ИФА-тестов на коронавирус провели в Подмосковье за время пандемии, антитела выявлены почти у каждого четвертого обследованного, сообщили РИА... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:12
2020-12-02T10:12
распространение нового коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Более миллиона ИФА-тестов на коронавирус провели в Подмосковье за время пандемии, антитела выявлены почти у каждого четвертого обследованного, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."В Московской области провели 1 миллион ИФА-исследований на коронавирус. Иммуноферментный анализ крови позволяет определить наличие антител к новой коронавирусной инфекции в крови пациента", - говорится в сообщении.На сегодняшний день, по результатам ИФА-диагностики, в Подмосковье у 22,8% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу, рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

Антитела к COVID-19 нашли у почти 23% обследованных в Подмосковье

10:12 02.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковДевушка сдает тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Девушка сдает тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Более миллиона ИФА-тестов на коронавирус провели в Подмосковье за время пандемии, антитела выявлены почти у каждого четвертого обследованного, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"В Московской области провели 1 миллион ИФА-исследований на коронавирус. Иммуноферментный анализ крови позволяет определить наличие антител к новой коронавирусной инфекции в крови пациента", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день, по результатам ИФА-диагностики, в Подмосковье у 22,8% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу, рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана СтригунковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
 
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