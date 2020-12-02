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Антитела к COVID-19 нашли у почти 23% обследованных в Подмосковье
Антитела к COVID-19 нашли у почти 23% обследованных в Подмосковье
Более миллиона ИФА-тестов на коронавирус провели в Подмосковье за время пандемии, антитела выявлены почти у каждого четвертого обследованного, сообщили РИА... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:12
2020-12-02T10:12
2020-12-02T10:12
распространение нового коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Более миллиона ИФА-тестов на коронавирус провели в Подмосковье за время пандемии, антитела выявлены почти у каждого четвертого обследованного, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."В Московской области провели 1 миллион ИФА-исследований на коронавирус. Иммуноферментный анализ крови позволяет определить наличие антител к новой коронавирусной инфекции в крови пациента", - говорится в сообщении.На сегодняшний день, по результатам ИФА-диагностики, в Подмосковье у 22,8% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу, рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество