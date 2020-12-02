https://ria.ru/20201202/antitela-1587285005.html

Антитела к COVID-19 нашли у почти 23% обследованных в Подмосковье

Антитела к COVID-19 нашли у почти 23% обследованных в Подмосковье

Более миллиона ИФА-тестов на коронавирус провели в Подмосковье за время пандемии, антитела выявлены почти у каждого четвертого обследованного, сообщили РИА... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:12

2020-12-02T10:12

2020-12-02T10:12

распространение нового коронавируса

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Более миллиона ИФА-тестов на коронавирус провели в Подмосковье за время пандемии, антитела выявлены почти у каждого четвертого обследованного, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."В Московской области провели 1 миллион ИФА-исследований на коронавирус. Иммуноферментный анализ крови позволяет определить наличие антител к новой коронавирусной инфекции в крови пациента", - говорится в сообщении.На сегодняшний день, по результатам ИФА-диагностики, в Подмосковье у 22,8% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу, рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество