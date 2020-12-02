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Водителя, наехавшего на пешеходов в Трире, арестовали

Водителя, наехавшего на пешеходов в Трире, арестовали

Водитель, наехавший на автомобиле на людей в пешеходной зоне в немецком городе Трир, арестован, он подозревается в убийстве, сообщил телеканал N24. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:57

2020-12-02T15:57

2020-12-02T16:12

наезд на пешеходов в германии

трир

происшествия

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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Водитель, наехавший на автомобиле на людей в пешеходной зоне в немецком городе Трир, арестован, он подозревается в убийстве, сообщил телеканал N24.Во вторник автомобиль на большой скорости проехал почти километр по пешеходной зоне в западногерманском городе Трир, по меньшей пять человек погибли, есть пострадавшие, в том числе три человека в тяжелом состоянии. Водитель был задержан полицией. Это гражданин Германии, ему 51 год. О его мотивах пока ничего неизвестно, заявил ранее официальный представитель полиции. Как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившемся в Трире". Канцлер Ангела Меркель сообщила, что находится в контакте с властями региона в связи с наездом на пешеходов в Трире.В среду в Трире прошла уличная акция в память о жертвах и пострадавших, в ней приняли участие несколько сотен человек, сообщила в Twitter полиция города.

трир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Трире зажгли свечи на месте трагедии, где в результате наезда на пешеходов погибли пять человек Число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир выросло до пяти человек, сообщила местная полиция. В память о жертвах на месте трагедии зажгли свечи. 2020-12-02T15:57 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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