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Водителя, наехавшего на пешеходов в Трире, арестовали
Водителя, наехавшего на пешеходов в Трире, арестовали
Водитель, наехавший на автомобиле на людей в пешеходной зоне в немецком городе Трир, арестован, он подозревается в убийстве, сообщил телеканал N24. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:57
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наезд на пешеходов в германии
трир
происшествия
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Водитель, наехавший на автомобиле на людей в пешеходной зоне в немецком городе Трир, арестован, он подозревается в убийстве, сообщил телеканал N24.Во вторник автомобиль на большой скорости проехал почти километр по пешеходной зоне в западногерманском городе Трир, по меньшей пять человек погибли, есть пострадавшие, в том числе три человека в тяжелом состоянии. Водитель был задержан полицией. Это гражданин Германии, ему 51 год. О его мотивах пока ничего неизвестно, заявил ранее официальный представитель полиции. Как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившемся в Трире". Канцлер Ангела Меркель сообщила, что находится в контакте с властями региона в связи с наездом на пешеходов в Трире.В среду в Трире прошла уличная акция в память о жертвах и пострадавших, в ней приняли участие несколько сотен человек, сообщила в Twitter полиция города.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
В Трире зажгли свечи на месте трагедии, где в результате наезда на пешеходов погибли пять человек
Число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир выросло до пяти человек, сообщила местная полиция. В память о жертвах на месте трагедии зажгли свечи.
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видео, наезд на пешеходов в германии, трир, происшествия
Водителя, наехавшего на пешеходов в Трире, арестовали
БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Водитель, наехавший на автомобиле на людей в пешеходной зоне в немецком городе Трир, арестован, он подозревается в убийстве, сообщил телеканал N24.
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Водителя, наехавшего на пешеходов в Трире, арестовали

15:57 02.12.2020 (обновлено: 16:12 02.12.2020)
 
© AP Photo / dpa / Harald TittelСотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия
Сотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© AP Photo / dpa / Harald Tittel
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Водитель, наехавший на автомобиле на людей в пешеходной зоне в немецком городе Трир, арестован, он подозревается в убийстве, сообщил телеканал N24.
Во вторник автомобиль на большой скорости проехал почти километр по пешеходной зоне в западногерманском городе Трир, по меньшей пять человек погибли, есть пострадавшие, в том числе три человека в тяжелом состоянии. Водитель был задержан полицией. Это гражданин Германии, ему 51 год. О его мотивах пока ничего неизвестно, заявил ранее официальный представитель полиции. Как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившемся в Трире". Канцлер Ангела Меркель сообщила, что находится в контакте с властями региона в связи с наездом на пешеходов в Трире.
В среду в Трире прошла уличная акция в память о жертвах и пострадавших, в ней приняли участие несколько сотен человек, сообщила в Twitter полиция города.
 
Наезд на пешеходов в ГерманииТрирПроисшествия
 
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