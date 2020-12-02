https://ria.ru/20201202/abramov-1587297229.html
Глава Росстандарта Алексей Абрамов планирует покинуть свой пост
Глава Росстандарта Алексей Абрамов планирует покинуть свой пост
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов планирует освободить эту должность, рассказал РИА... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:12
2020-12-02T11:12
2020-12-02T11:12
алексей абрамов
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
политика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов планирует освободить эту должность, рассказал РИА Новости представитель агентства."В настоящее время по 6 декабря 2020 года руководитель Росстандарта А.В.Абрамов находится в отпуске. Врио - заместитель руководителя А.П.Шалаев. Вместе с тем А.В. Абрамов планирует освободить должность руководителя агентства. Заявление по собственному желанию написано и находится на рассмотрении в Минпромторге", - сообщил представитель Росстандарта.Абрамову 41 год, он работает в Росстандарте с 2013 года. Руководителем агентства был назначен 9 июля 2014 года. До этого пять лет был помощником тогдашнего первого вице-премьера Игоря Шувалова, курировал вопросы техрегулирования и стандартизации, развития института интеллектуальной собственности, поддержки малого и среднего предпринимательства.
https://ria.ru/20200824/rosstandart-1576250775.html
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алексей абрамов, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), политика