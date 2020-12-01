https://ria.ru/20201201/zima-1587081870.html

Москвичам пообещали "скандинавскую зиму"

Москвичам пообещали "скандинавскую зиму"

Предстоящая зима в Москве выдастся мягкой, теплой и умеренно снежной, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T07:03

2020-12-01T07:03

2020-12-01T08:33

россия

погода

евгений тишковец

москва

осло

хельсинки

общество

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Предстоящая зима в Москве выдастся мягкой, теплой и умеренно снежной, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, такие же относительно умеренные морозы и бесснежная погода будут преобладать с 10 по 15 декабря, а затем на несколько дней потеплеет примерно до нуля.В целом же декабрь выдастся на градус-полтора выше нормы, а недобор по осадкам может составить до 30 процентов."Январь прогнозируется очень теплый и влажный, средняя температура месяца на четыре-пять градусов превысит норму метеостатистики, осадков выпадет на 20 процентов больше обычного. Высота снежного покрова достигнет как минимум 15-20 сантиметров. Погода будет отличаться неустойчивостью с высокой вероятностью как оттепелей, так и крещенских морозов", — добавил Тишковец.В феврале, по его прогнозу, положительное отклонение от нормы сократится, но все равно ожидается на три градуса выше нормы. Количество осадков при этом будет соответствовать норме, сугробы вырастут до 20-25 сантиметров."Таким образом, средняя прогностическая температура воздуха в Москве на предстоящую зиму составит примерно минус 4,5 градуса при норме минус 7,7. Эти показатели соответствует многолетним температурным значениям таких столиц, как Осло или Хельсинки с характерным для них мягким и влажным климатом, обусловленным теплым влиянием Гольфстрима. А значит, грядущую зиму можно назвать скандинавской", — заключил синоптик.

https://ria.ru/20201201/sneg-1587073998.html

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москва

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россия, погода, евгений тишковец, москва, осло, хельсинки, общество