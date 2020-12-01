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Запуск ракеты "Союз" со спутником Falcon Eye снова перенесли
Запуск ракеты "Союз" со спутником Falcon Eye снова перенесли
Запуск российской ракеты-носителя "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане снова отложен из-за неблагоприятных... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T04:56
2020-12-01T05:16
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запуск российской ракеты-носителя "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане снова отложен из-за неблагоприятных погодных условий, запуск перенесен на один день, сообщила компания-оператор космодрома Arianespace.Старт "Союза" должен был состояться во Французской Гвиане 30 ноября в 22.33 по местному времени (04.33 1 декабря мск).В ходе трансляции глава компании Стефан Израэль сообщил, что еще одна попытка запуска будет осуществлена "завтра вечером" в это же время. Он добавил, что ракета и оборудование в порядке.Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник произведен консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space.Гвианский космический центр - европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное - при запусках с космодрома Байконур.
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arianespace, россия, земля, thales alenia space, космос - риа наука, союз, москва, южная америка, европа, оаэ

Запуск ракеты "Союз" со спутником Falcon Eye снова перенесли

04:56 01.12.2020 (обновлено: 05:16 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запуск российской ракеты-носителя "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане снова отложен из-за неблагоприятных погодных условий, запуск перенесен на один день, сообщила компания-оператор космодрома Arianespace.
Старт "Союза" должен был состояться во Французской Гвиане 30 ноября в 22.33 по местному времени (04.33 1 декабря мск).
"Так как погодные условия были неблагоприятными (из-за риска удара молнии в полете) Arianespace решила прервать хронологию финального запуска VS24 за три минуты 54 секунды до старта", - говорится на официальном сайте Arianespace.
В ходе трансляции глава компании Стефан Израэль сообщил, что еще одна попытка запуска будет осуществлена "завтра вечером" в это же время. Он добавил, что ракета и оборудование в порядке.
Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник произведен консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space.
Гвианский космический центр - европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное - при запусках с космодрома Байконур.
Установка ракеты-носителя Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 09:26РИА Наука
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ArianespaceРоссияЗемляThales Alenia SpaceКосмос - РИА НаукаСоюзМоскваЮжная АмерикаЕвропаОАЭ
 
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