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Запуск ракеты "Союз" со спутником Falcon Eye снова перенесли

Запуск ракеты "Союз" со спутником Falcon Eye снова перенесли

Запуск российской ракеты-носителя "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане снова отложен из-за неблагоприятных... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T04:56

2020-12-01T04:56

2020-12-01T05:16

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запуск российской ракеты-носителя "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане снова отложен из-за неблагоприятных погодных условий, запуск перенесен на один день, сообщила компания-оператор космодрома Arianespace.Старт "Союза" должен был состояться во Французской Гвиане 30 ноября в 22.33 по местному времени (04.33 1 декабря мск).В ходе трансляции глава компании Стефан Израэль сообщил, что еще одна попытка запуска будет осуществлена "завтра вечером" в это же время. Он добавил, что ракета и оборудование в порядке.Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник произведен консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space.Гвианский космический центр - европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное - при запусках с космодрома Байконур.

https://ria.ru/20201124/soyuz-1586022994.html

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arianespace, россия, земля, thales alenia space, космос - риа наука, союз, москва, южная америка, европа, оаэ