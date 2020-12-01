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Запуск нового модуля на МКС сдвинули на ноябрь 2021 года
Запуск нового модуля на МКС сдвинули на ноябрь 2021 года
Запуск нового узлового модуля "Причал" к российскому сегменту МКС отложен с сентября на ноябрь 2021 года, следует из проекта программы запусков к МКС, копия... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T03:12
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запуск нового узлового модуля "Причал" к российскому сегменту МКС отложен с сентября на ноябрь 2021 года, следует из проекта программы запусков к МКС, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно программе, запуск узлового модуля "Причал" планируется на 24 ноября 2021 года. В космос его доставит специализированный грузовой корабль-модуль "Прогресс М-УМ" на ракете-носителе "Союз-2.1б".Еще месяц назад назывались другие сроки. В начале ноября заместитель директора департамента пилотируемых космических программ "Роскосмоса" Владимир Данеев сообщил, что запуск узлового модуля "Причал" намечается ориентировочно в сентябре 2021 года."Причал" будет иметь шесть стыковочных узлов для приема и размещения вокруг него других модулей, а также грузовых и пилотируемых кораблей. Его запуск последует после отправки на МКС другого нового отсека - Многофункционального лабораторного модуля "Наука".Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, москва, сша

Запуск нового модуля на МКС сдвинули на ноябрь 2021 года

03:12 01.12.2020
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запуск нового узлового модуля "Причал" к российскому сегменту МКС отложен с сентября на ноябрь 2021 года, следует из проекта программы запусков к МКС, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно программе, запуск узлового модуля "Причал" планируется на 24 ноября 2021 года. В космос его доставит специализированный грузовой корабль-модуль "Прогресс М-УМ" на ракете-носителе "Союз-2.1б".
Еще месяц назад назывались другие сроки. В начале ноября заместитель директора департамента пилотируемых космических программ "Роскосмоса" Владимир Данеев сообщил, что запуск узлового модуля "Причал" намечается ориентировочно в сентябре 2021 года.
"Причал" будет иметь шесть стыковочных узлов для приема и размещения вокруг него других модулей, а также грузовых и пилотируемых кораблей. Его запуск последует после отправки на МКС другого нового отсека - Многофункционального лабораторного модуля "Наука".
Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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