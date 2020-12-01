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Запуск нового модуля на МКС сдвинули на ноябрь 2021 года

Запуск нового модуля на МКС сдвинули на ноябрь 2021 года

Запуск нового узлового модуля "Причал" к российскому сегменту МКС отложен с сентября на ноябрь 2021 года, следует из проекта программы запусков к МКС, копия... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T03:12

2020-12-01T03:12

2020-12-01T03:12

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запуск нового узлового модуля "Причал" к российскому сегменту МКС отложен с сентября на ноябрь 2021 года, следует из проекта программы запусков к МКС, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно программе, запуск узлового модуля "Причал" планируется на 24 ноября 2021 года. В космос его доставит специализированный грузовой корабль-модуль "Прогресс М-УМ" на ракете-носителе "Союз-2.1б".Еще месяц назад назывались другие сроки. В начале ноября заместитель директора департамента пилотируемых космических программ "Роскосмоса" Владимир Данеев сообщил, что запуск узлового модуля "Причал" намечается ориентировочно в сентябре 2021 года."Причал" будет иметь шесть стыковочных узлов для приема и размещения вокруг него других модулей, а также грузовых и пилотируемых кораблей. Его запуск последует после отправки на МКС другого нового отсека - Многофункционального лабораторного модуля "Наука".Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).

https://ria.ru/20201130/kosmos-1586305047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, москва, сша