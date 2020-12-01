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В здании МПГУ произошло задымление
В здании МПГУ произошло задымление
Спасатели проводят эвакуацию студентов из Московского педагогического государственного университета в Москве из-за задымления, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:28
2020-12-01T13:28
2020-12-01T13:28
московский педагогический государственный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спасатели проводят эвакуацию студентов из Московского педагогического государственного университета в Москве из-за задымления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб города.Эвакуация проходит по адресу проспект Вернадского, дом 88.По его словам, эвакуируют около 30 человек.В пресс-службе столичного главка МЧС в свою очередь добавили, что наблюдается незначительное задымление на первом этаже здания. "В целях безопасности люди выводятся на улицу", - сообщили в МЧС.
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московский педагогический государственный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия