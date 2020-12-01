https://ria.ru/20201201/zadymlenie-1587143141.html

В здании МПГУ произошло задымление

В здании МПГУ произошло задымление

Спасатели проводят эвакуацию студентов из Московского педагогического государственного университета в Москве из-за задымления, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:28

2020-12-01T13:28

2020-12-01T13:28

московский педагогический государственный университет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f98a317e509c5e945289a8e23eb1bcc6.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спасатели проводят эвакуацию студентов из Московского педагогического государственного университета в Москве из-за задымления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб города.Эвакуация проходит по адресу проспект Вернадского, дом 88.По его словам, эвакуируют около 30 человек.В пресс-службе столичного главка МЧС в свою очередь добавили, что наблюдается незначительное задымление на первом этаже здания. "В целях безопасности люди выводятся на улицу", - сообщили в МЧС.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский педагогический государственный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия