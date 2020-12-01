Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:13 01.12.2020 (обновлено: 17:16 01.12.2020)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание в режиме видеоконференции по вопросу "О совершенствовании социально-трудового законодательства Российской Федерации"
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главная задача, которая стоит сегодня перед "Единой Россией", помощь в преодолении негативных социально-экономических последствий коронавирусной пандемии, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев, отметив, что рассчитывает на максимально активное участие всех членов партии в решении стоящих перед РФ задач.
ЕР была образована 1 декабря 2001 года путем преобразования в политическую партию общероссийской общественной организации "Союз "Единство" и "Отечество".
"Сегодня наша главная задача - помогать людям: оказывать адресную помощь и принимать меры для снижения ее негативных последствий на экономику и социальную сферу. Для этого партия мобилизовала все ресурсы и объединила десятки тысяч волонтеров. Партия реальными делами подтверждает слова президента России о том, что "Единая Россия" — "точка сборки страны", — сказал Медведев. Его слова приводит пресс-служба ЕР.
По его словам, партия обязана откликаться на запросы людей не только в период пандемии.
"В центре любого партийного проекта, законодательной инициативы и любого партийного решения должен быть человек. На выборах в 2021 году наша партия выступит с программой развития, основанной на наказах граждан. Именно реальная забота о людях и решение волнующих их проблем делают "Единую Россию" народной партией. Рассчитываю на максимально активное участие членов Партии и наших сторонников в решении стоящих перед нашей Родиной задач", - заключил Медведев.
С 2013 года ЕР в свой день рождения проводит декаду приемов граждан. В этом году серию приемов открыли губернаторы-секретари региональных отделений партии.