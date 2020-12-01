https://ria.ru/20201201/zadacha-1587199363.html

Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии

Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии

Главная задача, которая стоит сегодня перед "Единой Россией", помощь в преодолении негативных социально-экономических последствий коронавирусной пандемии,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:13

2020-12-01T17:13

2020-12-01T17:16

дмитрий медведев

единая россия

единство

политика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главная задача, которая стоит сегодня перед "Единой Россией", помощь в преодолении негативных социально-экономических последствий коронавирусной пандемии, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев, отметив, что рассчитывает на максимально активное участие всех членов партии в решении стоящих перед РФ задач.ЕР была образована 1 декабря 2001 года путем преобразования в политическую партию общероссийской общественной организации "Союз "Единство" и "Отечество".По его словам, партия обязана откликаться на запросы людей не только в период пандемии."В центре любого партийного проекта, законодательной инициативы и любого партийного решения должен быть человек. На выборах в 2021 году наша партия выступит с программой развития, основанной на наказах граждан. Именно реальная забота о людях и решение волнующих их проблем делают "Единую Россию" народной партией. Рассчитываю на максимально активное участие членов Партии и наших сторонников в решении стоящих перед нашей Родиной задач", - заключил Медведев.С 2013 года ЕР в свой день рождения проводит декаду приемов граждан. В этом году серию приемов открыли губернаторы-секретари региональных отделений партии.

https://ria.ru/20201201/pandemiya-1587124552.html

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дмитрий медведев, единая россия, единство, политика