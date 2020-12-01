https://ria.ru/20201201/yugra-1587104795.html

На Югре похитившие женщину ради долга получили по 10,5 лет колонии

На Югре похитившие женщину ради долга получили по 10,5 лет колонии

Более 20 лет колонии на двоих получили жители Новосибирской области и Хабаровского края за похищение женщины в Нижневартовске (ХМАО), из которой они угрозами... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T10:57

2020-12-01T10:57

2020-12-01T10:57

нижневартовск

новосибирская область

хабаровский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_3b4b9e4af4d2a50444c54b7ded1aa317.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 дек - РИА Новости. Более 20 лет колонии на двоих получили жители Новосибирской области и Хабаровского края за похищение женщины в Нижневартовске (ХМАО), из которой они угрозами "выбивали" несуществующий долг в 10 миллионов рублей, сообщает прокуратура Югры.Ведомство уточняет, что весной 2019 года двое мужчин поджидали жительницу Нижневартовска около ее дома. Дождавшись, когда она подъедет на автомобиле, они схватили женщину и, избивая, втолкнули в иномарку, скрывшись с места преступления. Угрожая ей, они похитили из сумочки женщины 700 рублей, 500 долларов и банковские карты, пин-коды от которых потерпевшая назвала им, испугавшись угроз.После этого мужчины отпустили ее, ожидая, что женщина начнет искать деньги, но она обратилась к правоохранителям. В отношении ее похитителей было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, связанных с киднеппингом, угоном автомобиля, грабежом и вымогательством.В прокуратуре добавили, что осужденные попытались обжаловать это решение, но апелляционная инстанция оставила их обращения без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20201130/srok-1586913056.html

https://ria.ru/20201124/altay-1586128897.html

нижневартовск

новосибирская область

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижневартовск, новосибирская область, хабаровский край, происшествия