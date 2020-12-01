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На Югре похитившие женщину ради долга получили по 10,5 лет колонии
На Югре похитившие женщину ради долга получили по 10,5 лет колонии
Более 20 лет колонии на двоих получили жители Новосибирской области и Хабаровского края за похищение женщины в Нижневартовске (ХМАО), из которой они угрозами... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T10:57
2020-12-01T10:57
нижневартовск
новосибирская область
хабаровский край
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 дек - РИА Новости. Более 20 лет колонии на двоих получили жители Новосибирской области и Хабаровского края за похищение женщины в Нижневартовске (ХМАО), из которой они угрозами "выбивали" несуществующий долг в 10 миллионов рублей, сообщает прокуратура Югры.Ведомство уточняет, что весной 2019 года двое мужчин поджидали жительницу Нижневартовска около ее дома. Дождавшись, когда она подъедет на автомобиле, они схватили женщину и, избивая, втолкнули в иномарку, скрывшись с места преступления. Угрожая ей, они похитили из сумочки женщины 700 рублей, 500 долларов и банковские карты, пин-коды от которых потерпевшая назвала им, испугавшись угроз.После этого мужчины отпустили ее, ожидая, что женщина начнет искать деньги, но она обратилась к правоохранителям. В отношении ее похитителей было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, связанных с киднеппингом, угоном автомобиля, грабежом и вымогательством.В прокуратуре добавили, что осужденные попытались обжаловать это решение, но апелляционная инстанция оставила их обращения без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20201130/srok-1586913056.html
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нижневартовск, новосибирская область, хабаровский край, происшествия

На Югре похитившие женщину ради долга получили по 10,5 лет колонии

10:57 01.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 дек - РИА Новости. Более 20 лет колонии на двоих получили жители Новосибирской области и Хабаровского края за похищение женщины в Нижневартовске (ХМАО), из которой они угрозами "выбивали" несуществующий долг в 10 миллионов рублей, сообщает прокуратура Югры.
Ведомство уточняет, что весной 2019 года двое мужчин поджидали жительницу Нижневартовска около ее дома. Дождавшись, когда она подъедет на автомобиле, они схватили женщину и, избивая, втолкнули в иномарку, скрывшись с места преступления. Угрожая ей, они похитили из сумочки женщины 700 рублей, 500 долларов и банковские карты, пин-коды от которых потерпевшая назвала им, испугавшись угроз.
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"В продолжение корыстного умысла мужчины скотчем связали женщину, лишив ее возможности оказать сопротивление, и потребовали написать расписку о якобы имевшемся долге перед одним из похитителей на сумму 10 миллионов рублей. Опасаясь за свою жизнь, она выполнила незаконные требования", - уточнили в прокуратуре.
После этого мужчины отпустили ее, ожидая, что женщина начнет искать деньги, но она обратилась к правоохранителям. В отношении ее похитителей было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, связанных с киднеппингом, угоном автомобиля, грабежом и вымогательством.
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"Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 45-летнего жителя Новосибирской области и 57-летнего жителя Хабаровского края... С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - подчеркнули в надзорном органе.
В прокуратуре добавили, что осужденные попытались обжаловать это решение, но апелляционная инстанция оставила их обращения без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
 
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