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Ученые разработали приложение, прогнозирующее цены на электроэнергию
Ученые разработали приложение, прогнозирующее цены на электроэнергию
Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали приложение для получения прогноза почасовых цен на электроэнергию. Простой и... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:00
2020-12-01T09:00
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали приложение для получения прогноза почасовых цен на электроэнергию. Простой и понятный интерфейс позволит использовать это приложение любому, кто владеет элементарными навыками программирования, и сэкономить до 10 процентов платы за электричество, считают эксперты. Статья об исследовании опубликована в сборнике International Russian Automation Conference (RusAutoCon).Созданное приложение рассчитано на широкий круг пользователей, отмечают эксперты. Ведь при планировании расходов важно знать, как изменяется цена на электричество, но существующие сервисы для прогнозирования тяжело освоить. Приложение ученых ЯГТУ работает на основе искусственного интеллекта, который существенно упрощает процесс использования.Специалисты объяснили, что рынок электроэнергии можно сравнить с биржевой торговлей, где цену фиксируют каждый час. Однако в России население получает информацию о стоимости не в реальном режиме времени, а через несколько дней после окончания месяца."С помощью разработанного приложения стало возможно с высокой степенью точности обеспечить прогноз цены электричества в каждый час предстоящей недели. Таким образом, мы исправили существенный недостаток нашего рынка", – заявил автор статьи, советник при ректорате ЯГТУ Андрей Лукашов.Расходы на электричество в России превышают 5 триллионов рублей, отмечают эксперты. Основным фактором, определяющим сумму, является объем потребления в часы наибольшей нагрузки."Плата за потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки доходит до 40-45 рублей в пересчете на один киловатт в час. Наше приложение с помощью технологий, на которых оно работает, может прогнозировать стоимость до наступления пиков и позволит сэкономить до 10 процентов расходов. В общей сумме это составит 150 миллиардов рублей в год", – рассказал Лукашов.В дальнейшем исследователи планируют расширить возможности и область применения разработанного приложения и выпустить его на рынок."Если говорить о рынке консалтинговых услуг, то приложение можно использовать уже сегодня. Если говорить о продаже приложения, как программного обеспечения, то для этого необходимо провести полное тестирование сервиса, решить вопросы с регистрацией, обслуживанием и продвижением", – объяснил Олег Марьясин.Он также отметил, что приложение, прежде всего, предназначено для предприятий и организаций, а также жителей, которые имеют возможность влиять на свой график энергопотребления, то есть снижать его в периоды высоких цен и повышать в периоды низких. Это также актуально для возобновляемых источников энергии: солнечных панелей, ветряков или других местных генераторов и накопителей энергии.Для бытовых потребителей приложение станет полезным, когда появятся тарифы с почасовыми ценами на электроэнергию.
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Ученые разработали приложение, прогнозирующее цены на электроэнергию

09:00 01.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСчетчик учета электроэнергии
Счетчик учета электроэнергии - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 дек РИА Новости. Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали приложение для получения прогноза почасовых цен на электроэнергию. Простой и понятный интерфейс позволит использовать это приложение любому, кто владеет элементарными навыками программирования, и сэкономить до 10 процентов платы за электричество, считают эксперты. Статья об исследовании опубликована в сборнике International Russian Automation Conference (RusAutoCon).
Созданное приложение рассчитано на широкий круг пользователей, отмечают эксперты. Ведь при планировании расходов важно знать, как изменяется цена на электричество, но существующие сервисы для прогнозирования тяжело освоить. Приложение ученых ЯГТУ работает на основе искусственного интеллекта, который существенно упрощает процесс использования.

"В данных об энергопотреблении и ценах есть скрытые закономерности. Например, наличие дневных и вечерних пиков, сезонность, колебания спроса. Эти закономерности имеют сложный, нелинейный характер и отличаются для каждого регионального рынка и потребителя. Методы искусственного интеллекта и машинного обучения позволяют выявить такие скрытые закономерности в данных и использовать их для прогнозирования", – прокомментировал соавтор статьи, доцент кафедры "Кибернетика" ЯГТУ Олег Марьясин.

Специалисты объяснили, что рынок электроэнергии можно сравнить с биржевой торговлей, где цену фиксируют каждый час. Однако в России население получает информацию о стоимости не в реальном режиме времени, а через несколько дней после окончания месяца.
"С помощью разработанного приложения стало возможно с высокой степенью точности обеспечить прогноз цены электричества в каждый час предстоящей недели. Таким образом, мы исправили существенный недостаток нашего рынка", – заявил автор статьи, советник при ректорате ЯГТУ Андрей Лукашов.
Расходы на электричество в России превышают 5 триллионов рублей, отмечают эксперты. Основным фактором, определяющим сумму, является объем потребления в часы наибольшей нагрузки.
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"Плата за потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки доходит до 40-45 рублей в пересчете на один киловатт в час. Наше приложение с помощью технологий, на которых оно работает, может прогнозировать стоимость до наступления пиков и позволит сэкономить до 10 процентов расходов. В общей сумме это составит 150 миллиардов рублей в год", – рассказал Лукашов.
В дальнейшем исследователи планируют расширить возможности и область применения разработанного приложения и выпустить его на рынок.
"Если говорить о рынке консалтинговых услуг, то приложение можно использовать уже сегодня. Если говорить о продаже приложения, как программного обеспечения, то для этого необходимо провести полное тестирование сервиса, решить вопросы с регистрацией, обслуживанием и продвижением", – объяснил Олег Марьясин.
Он также отметил, что приложение, прежде всего, предназначено для предприятий и организаций, а также жителей, которые имеют возможность влиять на свой график энергопотребления, то есть снижать его в периоды высоких цен и повышать в периоды низких. Это также актуально для возобновляемых источников энергии: солнечных панелей, ветряков или других местных генераторов и накопителей энергии.
Для бытовых потребителей приложение станет полезным, когда появятся тарифы с почасовыми ценами на электроэнергию.
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