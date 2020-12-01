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https://ria.ru/20201201/windows-1587197049.html
Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
Нововведения в операционной системе Windows 10 в 2021 году будут приходить на компьютеры не только с большими обновлениями. О новой системе апдейтов сообщает... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:04
2020-12-01T17:04
риа наука
windows
компьютерные технологии
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Нововведения в операционной системе Windows 10 в 2021 году будут приходить на компьютеры не только с большими обновлениями. О новой системе апдейтов сообщает Windowslatest со ссылкой на источник близкий к Microsoft.Сейчас Windows 10 получает два больших пакета обновлений - весной и осенью. Данная система апдейтов сохранится и в следующем году, но вместе с ней заработает Windows Feature Experience Pack. Под этим названием скрываются модульные обновления с критически важными функциями для ОС.В первом пакете изменений ожидаются, например, функция наброска на фрагменте экрана и разделение виртуальной клавиатуры в портретном режиме на сенсорных экранах.
https://ria.ru/20201125/windows-1586281433.html
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windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии

Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому

17:04 01.12.2020
 
© Depositphotos / denniznОперационная система компании Microsoft Windows 10
Операционная система компании Microsoft Windows 10 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Depositphotos / dennizn
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Нововведения в операционной системе Windows 10 в 2021 году будут приходить на компьютеры не только с большими обновлениями. О новой системе апдейтов сообщает Windowslatest со ссылкой на источник близкий к Microsoft.
Сейчас Windows 10 получает два больших пакета обновлений - весной и осенью. Данная система апдейтов сохранится и в следующем году, но вместе с ней заработает Windows Feature Experience Pack. Под этим названием скрываются модульные обновления с критически важными функциями для ОС.
Мужчина сидит за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 15:49РИА Наука
У Windows 10 появится функция запуска Android-приложений
В первом пакете изменений ожидаются, например, функция наброска на фрагменте экрана и разделение виртуальной клавиатуры в портретном режиме на сенсорных экранах.
 
РИА НаукаWindowsкомпьютерные технологииMicrosoft CorporationТехнологии
 
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