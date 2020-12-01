https://ria.ru/20201201/windows-1587197049.html

Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому

Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому

Нововведения в операционной системе Windows 10 в 2021 году будут приходить на компьютеры не только с большими обновлениями. О новой системе апдейтов сообщает... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:04

2020-12-01T17:04

2020-12-01T17:04

риа наука

windows

компьютерные технологии

microsoft corporation

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585136820_0:5:3411:1924_1400x0_80_0_0_2592f25d8defacd464e3533ddd43f392.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Нововведения в операционной системе Windows 10 в 2021 году будут приходить на компьютеры не только с большими обновлениями. О новой системе апдейтов сообщает Windowslatest со ссылкой на источник близкий к Microsoft.Сейчас Windows 10 получает два больших пакета обновлений - весной и осенью. Данная система апдейтов сохранится и в следующем году, но вместе с ней заработает Windows Feature Experience Pack. Под этим названием скрываются модульные обновления с критически важными функциями для ОС.В первом пакете изменений ожидаются, например, функция наброска на фрагменте экрана и разделение виртуальной клавиатуры в портретном режиме на сенсорных экранах.

https://ria.ru/20201125/windows-1586281433.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии