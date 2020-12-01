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Мессенджер WhatsApp получил новые функции
Мессенджер WhatsApp получил новые функции
В новой версии мессенджера WhatsApp появилась возможность большей кастомизации чата и поиска по стикерам. О нововведении сообщается на официальном... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:11
2020-12-01T15:11
2020-12-01T15:11
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В новой версии мессенджера WhatsApp появилась возможность большей кастомизации чата и поиска по стикерам. О нововведении сообщается на официальном YouTube-канале сервиса.Теперь пользователь может настраивать фоновое изображение для групповых и персональных чатов. Обои устанавливаются под различные режимы, например, темный. Разумеется, можно ставить на фон и свои фотографии.В новой версии WhatsApp появилась функция поиска по стикерам по ключевым словам или смайлов. Можно и также просматривать популярные категории стикеров. До этого нужный стикер приходилось искать вручную, прокручивая длинный список.Стабильное обновление с этими функциями постепенно распространяется среди пользователей программы на iOS и Android.
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