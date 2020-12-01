Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201201/whatsapp-1587170119.html
Мессенджер WhatsApp получил новые функции
Мессенджер WhatsApp получил новые функции
В новой версии мессенджера WhatsApp появилась возможность большей кастомизации чата и поиска по стикерам. О нововведении сообщается на официальном... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:11
2020-12-01T15:11
риа наука
whatsapp inc.
google android
apple ios
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576968163_0:133:3171:1917_1400x0_80_0_0_149607f2f87a217b026d0950526a5c84.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В новой версии мессенджера WhatsApp появилась возможность большей кастомизации чата и поиска по стикерам. О нововведении сообщается на официальном YouTube-канале сервиса.Теперь пользователь может настраивать фоновое изображение для групповых и персональных чатов. Обои устанавливаются под различные режимы, например, темный. Разумеется, можно ставить на фон и свои фотографии.В новой версии WhatsApp появилась функция поиска по стикерам по ключевым словам или смайлов. Можно и также просматривать популярные категории стикеров. До этого нужный стикер приходилось искать вручную, прокручивая длинный список.Стабильное обновление с этими функциями постепенно распространяется среди пользователей программы на iOS и Android.
https://ria.ru/20201125/perepiska-1586184035.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576968163_440:0:3171:2048_1400x0_80_0_0_190a4410bf6052e7e3f620460f468cf3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
whatsapp inc., google android, apple ios, технологии

Мессенджер WhatsApp получил новые функции

15:11 01.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В новой версии мессенджера WhatsApp появилась возможность большей кастомизации чата и поиска по стикерам. О нововведении сообщается на официальном YouTube-канале сервиса.
Теперь пользователь может настраивать фоновое изображение для групповых и персональных чатов. Обои устанавливаются под различные режимы, например, темный. Разумеется, можно ставить на фон и свои фотографии.
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 02:17
Юрист разъяснил, может ли использоваться в суде переписка по WhatsApp
В новой версии WhatsApp появилась функция поиска по стикерам по ключевым словам или смайлов. Можно и также просматривать популярные категории стикеров. До этого нужный стикер приходилось искать вручную, прокручивая длинный список.
Стабильное обновление с этими функциями постепенно распространяется среди пользователей программы на iOS и Android.
 
РИА НаукаWhatsApp Inc.Google AndroidApple iOSТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Раде сообщили о пьяном дебоше украинского вице-премьера в Турции
09:32В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери
09:30Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"
09:29В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
09:23Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
Лента новостейМолния