https://ria.ru/20201201/whatsapp-1587170119.html

Мессенджер WhatsApp получил новые функции

Мессенджер WhatsApp получил новые функции

В новой версии мессенджера WhatsApp появилась возможность большей кастомизации чата и поиска по стикерам. О нововведении сообщается на официальном... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:11

2020-12-01T15:11

2020-12-01T15:11

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В новой версии мессенджера WhatsApp появилась возможность большей кастомизации чата и поиска по стикерам. О нововведении сообщается на официальном YouTube-канале сервиса.Теперь пользователь может настраивать фоновое изображение для групповых и персональных чатов. Обои устанавливаются под различные режимы, например, темный. Разумеется, можно ставить на фон и свои фотографии.В новой версии WhatsApp появилась функция поиска по стикерам по ключевым словам или смайлов. Можно и также просматривать популярные категории стикеров. До этого нужный стикер приходилось искать вручную, прокручивая длинный список.Стабильное обновление с этими функциями постепенно распространяется среди пользователей программы на iOS и Android.

https://ria.ru/20201125/perepiska-1586184035.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., google android, apple ios, технологии