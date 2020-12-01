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Экс-главу Кирова будут судить за мошенничество и взятки
Экс-главу Кирова будут судить за мошенничество и взятки
Экс-главу Кирова Владимира Быкова будут судить за мошенничество, растрату и получение взятки, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:22
2020-12-01T13:22
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
владимир быков
кировская область
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экс-главу Кирова Владимира Быкова будут судить за мошенничество, растрату и получение взятки, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.Ранее сообщалось, что расследование дела в отношении обвиняемого в коррупции Быкова завершено.Быков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 УК РФ), организации растраты денежных средств (статья 160 УК РФ) и двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ).Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ и СУСК по Кировской области установили, что в 2007-2015 годах руководитель ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" Леонид Яфаркин и бывший глава Кирова Владимир Быков приобрели право на земельный участок в Кирове, "кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена с 51 миллиона рублей до 1,8 миллиона" рублей.Далее Быков помог получить ООО "КЗОРС" разрешение на строительство спортивного комплекса, который ввели в эксплуатацию в 2014 году. Затем в 2015 году он обеспечил заключение между администрацией Кирова и заводом договора купли-продажи части участка более чем за 338 тысяч рублей. Яфаркин и Быков реализовали полученный участок по частям более чем за 126 миллионов рублей при реальной стоимости более 165 миллионов.По информации СУ СК РФ, также было установлено, что в 2010-2018 годах Быков, действуя в составе организованной группы, путем растраты похитил деньги МО "Город Киров" и ООО "Электронный проездной" на сумму не менее 34 миллионов рублей, воспользовавшись своим служебным положением.Также, по версии следствия, в 2011 году Быков получил через посредника взятку в размере 1,5 миллиона рублей за заключение с ООО "Удобный маршрут" договоров предоставления прав на программное обеспечение, поставки оборудования и оказания услуг по сопровождению внедрения электронной системы оплаты проезда, а также обеспечение последующего финансирования, которым экс-глава Кирова мог способствовать в силу должностного положения.Кроме того, по версии следствия, Быков в 2014-2017 годах содействовал предпринимателю в хищении средств АО "АТП", выделяемых на закупку дизельного топлива, путем поставок в адрес компании под видом дизельного топлива более дешевых нефтепродуктов, не соответствующих условиям договора. Отмечается, что за указанный период были организованы заключение договоров по поставке нефтепродуктов на общую сумму более 236 миллионов рублей. Общая разница между стоимостью нефтепродуктов, не соответствующих условиям договоров, под видом дизельного топлива и стоимостью такого же объема приобретенных нефтепродуктов составила более 22 миллионов рублей, которые были похищены предпринимателем.Также, по данным СК, в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").Быков был главой города с 2007 по 2016 годы. С октября 2016 года он занимал пост главы законодательного собрания Кировской области, 25 октября 2019 года ушел в отставку досрочно по личному заявлению.
https://ria.ru/20201127/evpatoriya-1586652044.html
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следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, владимир быков, кировская область, происшествия

Экс-главу Кирова будут судить за мошенничество и взятки

13:22 01.12.2020
 
© СК РФБывший глава города Киров Владимир Быков
Бывший глава города Киров Владимир Быков - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© СК РФ
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экс-главу Кирова Владимира Быкова будут судить за мошенничество, растрату и получение взятки, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Ранее сообщалось, что расследование дела в отношении обвиняемого в коррупции Быкова завершено.
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Быков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 УК РФ), организации растраты денежных средств (статья 160 УК РФ) и двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ).
"Прокурор Кировской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова ... В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Первомайский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ и СУСК по Кировской области установили, что в 2007-2015 годах руководитель ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" Леонид Яфаркин и бывший глава Кирова Владимир Быков приобрели право на земельный участок в Кирове, "кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена с 51 миллиона рублей до 1,8 миллиона" рублей.
Далее Быков помог получить ООО "КЗОРС" разрешение на строительство спортивного комплекса, который ввели в эксплуатацию в 2014 году. Затем в 2015 году он обеспечил заключение между администрацией Кирова и заводом договора купли-продажи части участка более чем за 338 тысяч рублей. Яфаркин и Быков реализовали полученный участок по частям более чем за 126 миллионов рублей при реальной стоимости более 165 миллионов.
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По информации СУ СК РФ, также было установлено, что в 2010-2018 годах Быков, действуя в составе организованной группы, путем растраты похитил деньги МО "Город Киров" и ООО "Электронный проездной" на сумму не менее 34 миллионов рублей, воспользовавшись своим служебным положением.
Также, по версии следствия, в 2011 году Быков получил через посредника взятку в размере 1,5 миллиона рублей за заключение с ООО "Удобный маршрут" договоров предоставления прав на программное обеспечение, поставки оборудования и оказания услуг по сопровождению внедрения электронной системы оплаты проезда, а также обеспечение последующего финансирования, которым экс-глава Кирова мог способствовать в силу должностного положения.
Кроме того, по версии следствия, Быков в 2014-2017 годах содействовал предпринимателю в хищении средств АО "АТП", выделяемых на закупку дизельного топлива, путем поставок в адрес компании под видом дизельного топлива более дешевых нефтепродуктов, не соответствующих условиям договора. Отмечается, что за указанный период были организованы заключение договоров по поставке нефтепродуктов на общую сумму более 236 миллионов рублей. Общая разница между стоимостью нефтепродуктов, не соответствующих условиям договоров, под видом дизельного топлива и стоимостью такого же объема приобретенных нефтепродуктов составила более 22 миллионов рублей, которые были похищены предпринимателем.
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Также, по данным СК, в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Быков был главой города с 2007 по 2016 годы. С октября 2016 года он занимал пост главы законодательного собрания Кировской области, 25 октября 2019 года ушел в отставку досрочно по личному заявлению.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФВладимир БыковКировская областьПроисшествия
 
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