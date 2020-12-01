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Самарские медики получат выплаты за работу с COVID-19 до 15 декабря
Самарские медики получат выплаты за работу с COVID-19 до 15 декабря
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил осуществить выплаты медикам региона за работу с больными коронавирусом до 15 декабря, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T19:32
2020-12-01T19:32
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий азаров
самарская область
общество
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САМАРА, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил осуществить выплаты медикам региона за работу с больными коронавирусом до 15 декабря, сообщила пресс-служба правительства региона.Во вторник, 1 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы по здравоохранению, посвященное изменениям в порядке начисления федеральных выплат медицинским работникам за лечение больных коронавирусом. Согласно постановлению правительства РФ, доплата теперь будет рассчитываться в зависимости от количества смен, в которые медработник оказывал помощь пациентам с COVID-19. Кроме того, постановлением введены новые категории получателей, среди которых медики амбулаторного звена, члены летных экипажей и патологоанатомы.Губернатор поручил министерству здравоохранения региона и руководителям лечебных учреждений держать вопрос на особом контроле. "Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы несправедливо прошли начисления выплат, чтобы мы обидели наших врачей. Проверяйте все персонально, пофамильно", - цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона отметил, что подходы, определенные в новом постановлении правительства РФ, нацелены на то, чтобы, в первую очередь, поддержать медработников, которые больше времени уделяют борьбе с инфекцией. "Вместе с тем, ознакомившись с методиками, отраженными в постановлении, я увидел, что есть некоторые сложности, поэтому посчитал крайне важным поставить вопрос на федеральном уровне, чтобы в переходный период, когда мы только отлаживаем механизмы пересчета по новым правилам, были выделены дополнительные средства", - добавил Азаров.По данным пресс-службы, федеральные власти поддержали инициативу Азарова: регионам направлены дополнительные средства в размере 10 миллиардов рублей на разовые доплаты медицинским работникам в переходный период. "Сегодня хочу искренне поблагодарить правительство РФ в целом, лично президента страны Владимира Владимировича Путина за принятое решение. Мы со своей стороны из регионального бюджета также готовы подстраховать ситуацию, чтобы все было справедливо", - подчеркнул Азаров.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область, общество

Самарские медики получат выплаты за работу с COVID-19 до 15 декабря

19:32 01.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач Илья Чайников в инфекционной больнице "РЖД-Медицина"
Врач Илья Чайников в инфекционной больнице РЖД-Медицина - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САМАРА, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил осуществить выплаты медикам региона за работу с больными коронавирусом до 15 декабря, сообщила пресс-служба правительства региона.
Во вторник, 1 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы по здравоохранению, посвященное изменениям в порядке начисления федеральных выплат медицинским работникам за лечение больных коронавирусом. Согласно постановлению правительства РФ, доплата теперь будет рассчитываться в зависимости от количества смен, в которые медработник оказывал помощь пациентам с COVID-19. Кроме того, постановлением введены новые категории получателей, среди которых медики амбулаторного звена, члены летных экипажей и патологоанатомы.

"Дмитрий Азаров отметил, что в этом вопросе на счету каждый день, и поручил ускорить работу с документацией, чтобы врачи, которые рискуя жизнью борются с инфекцией, получили выплаты в срок до 15 декабря", - говорится в сообщении.

Губернатор поручил министерству здравоохранения региона и руководителям лечебных учреждений держать вопрос на особом контроле. "Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы несправедливо прошли начисления выплат, чтобы мы обидели наших врачей. Проверяйте все персонально, пофамильно", - цитирует Азарова пресс-служба.
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Глава региона отметил, что подходы, определенные в новом постановлении правительства РФ, нацелены на то, чтобы, в первую очередь, поддержать медработников, которые больше времени уделяют борьбе с инфекцией. "Вместе с тем, ознакомившись с методиками, отраженными в постановлении, я увидел, что есть некоторые сложности, поэтому посчитал крайне важным поставить вопрос на федеральном уровне, чтобы в переходный период, когда мы только отлаживаем механизмы пересчета по новым правилам, были выделены дополнительные средства", - добавил Азаров.
По данным пресс-службы, федеральные власти поддержали инициативу Азарова: регионам направлены дополнительные средства в размере 10 миллиардов рублей на разовые доплаты медицинским работникам в переходный период. "Сегодня хочу искренне поблагодарить правительство РФ в целом, лично президента страны Владимира Владимировича Путина за принятое решение. Мы со своей стороны из регионального бюджета также готовы подстраховать ситуацию, чтобы все было справедливо", - подчеркнул Азаров.
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