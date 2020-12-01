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Мишустин ввел повышающие коэффициенты на выплаты по COVID-19
Мишустин ввел повышающие коэффициенты на выплаты по COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, установив для тех, кто борется с новой коронавирусной инфекцией, повышающий коэффициент на... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:39
2020-12-01T15:39
2020-12-01T15:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, установив для тех, кто борется с новой коронавирусной инфекцией, повышающий коэффициент на специальные социальные выплаты на 27 территориях, на каждой из них коэффициент свой, постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые повышающие коэффициенты к специальным социальным выплатам", - говорится в документе.Отмечается, что повышающие коэффициенты к специальным социальным выплатам применяются к доплатам медикам, соцработникам, силовикам и иным гражданам, которые оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.Согласно документу, повышающие коэффициенты устанавливаются на 27 территориях, он составляет от 0,3 до единицы. В список этих территорий, в частности, включены острова Северного Ледовитого океана и его морей, кроме островов Белого моря (коэффициент 1), Ненецкий автономный округ (коэффициент 0,8), Ямало-Ненецкий автономный округ (коэффициент 0,8), Хакасия (коэффициент 0,3), Якутия (коэффициент 0,8), Чукотка (коэффициент 1), Еврейская автономная область (коэффициент 0,3).В Сахалинской области установлен повышающий коэффициент 0,8 в Курильском, Ногликском, Охинском, Северо-Курильском и Южно-Курильском городских округах, а на остальной территории региона коэффициент 0,5. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, правительство рф, общество
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал постановление, установив для тех, кто борется с новой коронавирусной инфекцией, повышающий коэффициент на специальные социальные выплаты на 27 территориях, на каждой из них коэффициент свой, постановление опубликовано на официальном интернет-портале
правовой информации.
"Утвердить прилагаемые повышающие коэффициенты к специальным социальным выплатам", - говорится в документе.
Отмечается, что повышающие коэффициенты к специальным социальным выплатам применяются к доплатам медикам, соцработникам, силовикам и иным гражданам, которые оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией
.
Согласно документу, повышающие коэффициенты устанавливаются на 27 территориях, он составляет от 0,3 до единицы. В список этих территорий, в частности, включены острова Северного Ледовитого океана и его морей, кроме островов Белого моря (коэффициент 1), Ненецкий автономный округ (коэффициент 0,8), Ямало-Ненецкий автономный округ (коэффициент 0,8), Хакасия (коэффициент 0,3), Якутия (коэффициент 0,8), Чукотка (коэффициент 1), Еврейская автономная область (коэффициент 0,3).
В Сахалинской области установлен повышающий коэффициент 0,8 в Курильском, Ногликском, Охинском, Северо-Курильском и Южно-Курильском городских округах, а на остальной территории региона коэффициент 0,5.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.