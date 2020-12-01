https://ria.ru/20201201/vybory-1587158416.html

Захарова прокомментировала итог выборов в Приднестровье

Захарова прокомментировала итог выборов в Приднестровье

Жители Приднестровья в ходе выборов 29 ноября продемонстрировали ответственность за его будущее перед лицом сложных вызовов, теперь Верховному совету предстоит... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:30

2020-12-01T14:30

2020-12-01T19:47

мария захарова

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Жители Приднестровья в ходе выборов 29 ноября продемонстрировали ответственность за его будущее перед лицом сложных вызовов, теперь Верховному совету предстоит активно подключиться к решению насущных проблем региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 29 ноября прошел единый день голосования, выбирали депутатов Верховного совета (парламента), депутатов местных советов, депутатов и председателей советов — глав администраций сел и поселков. Ведущая политическая партия региона "Обновление" сохранила большинство в парламенте, однако лидер фракции Петр Пасат выборы проиграл."Хорошо известно, что данные выборы проводились в регионе, особый статус которого должен быть определен и законодательно закреплен в рамках решения приднестровской проблемы на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. В этом контексте Россия как страна-посредник и гарант будущих договоренностей внимательно отслеживает все политические и социально-экономические процессы как в Молдавии, так и в Приднестровье, соотнося их с параметрами достижения всеобъемлющего и жизнеспособного урегулирования исключительно мирными политическими средствами", — говорится в тексте ответа представителя, размещенного на сайте российского дипведомства.Исходя из сказанного, подчеркнула Захарова, "общая оценка волеизъявления жителей левобережья Днестра при избрании своих представителей важна в плане определения соответствия организации выборного процесса тем нормам, которые приняты в международном сообществе"."По информации СМИ и откликам российских граждан, в том числе парламентариев, посетивших в эти дни регион в личном качестве, выборы прошли на высоком организационном уровне. Проголосовавшие жители многонационального Приднестровья продемонстрировали ответственность за его будущее перед лицом сложных вызовов. Избранному Верховному совету предстоит теперь активно подключиться к решению насущных проблем региона, в числе которых важное место занимает участие в поисках выхода из того тупика, в котором продолжает находиться урегулирование приднестровской проблемы", — подчеркнула она.Единый день голосования в Приднестровье проводился во второй раз. Согласно Избирательному кодексу ПМР, порог явки избирателей отсутствует.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/obse-1587066282.html

https://ria.ru/20201201/gaz-1587133631.html

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мария захарова, румыния, молдавия, ссср, в мире