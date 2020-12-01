Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/vybory-1587158416.html
Захарова прокомментировала итог выборов в Приднестровье
Захарова прокомментировала итог выборов в Приднестровье
Жители Приднестровья в ходе выборов 29 ноября продемонстрировали ответственность за его будущее перед лицом сложных вызовов, теперь Верховному совету предстоит... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:30
2020-12-01T19:47
мария захарова
румыния
молдавия
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586632285_0:267:3081:2000_1400x0_80_0_0_9ed97e140167398ef096a2132933c9d2.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Жители Приднестровья в ходе выборов 29 ноября продемонстрировали ответственность за его будущее перед лицом сложных вызовов, теперь Верховному совету предстоит активно подключиться к решению насущных проблем региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 29 ноября прошел единый день голосования, выбирали депутатов Верховного совета (парламента), депутатов местных советов, депутатов и председателей советов — глав администраций сел и поселков. Ведущая политическая партия региона "Обновление" сохранила большинство в парламенте, однако лидер фракции Петр Пасат выборы проиграл."Хорошо известно, что данные выборы проводились в регионе, особый статус которого должен быть определен и законодательно закреплен в рамках решения приднестровской проблемы на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. В этом контексте Россия как страна-посредник и гарант будущих договоренностей внимательно отслеживает все политические и социально-экономические процессы как в Молдавии, так и в Приднестровье, соотнося их с параметрами достижения всеобъемлющего и жизнеспособного урегулирования исключительно мирными политическими средствами", — говорится в тексте ответа представителя, размещенного на сайте российского дипведомства.Исходя из сказанного, подчеркнула Захарова, "общая оценка волеизъявления жителей левобережья Днестра при избрании своих представителей важна в плане определения соответствия организации выборного процесса тем нормам, которые приняты в международном сообществе"."По информации СМИ и откликам российских граждан, в том числе парламентариев, посетивших в эти дни регион в личном качестве, выборы прошли на высоком организационном уровне. Проголосовавшие жители многонационального Приднестровья продемонстрировали ответственность за его будущее перед лицом сложных вызовов. Избранному Верховному совету предстоит теперь активно подключиться к решению насущных проблем региона, в числе которых важное место занимает участие в поисках выхода из того тупика, в котором продолжает находиться урегулирование приднестровской проблемы", — подчеркнула она.Единый день голосования в Приднестровье проводился во второй раз. Согласно Избирательному кодексу ПМР, порог явки избирателей отсутствует.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://radiosputnik.ria.ru/20201130/obse-1587066282.html
https://ria.ru/20201201/gaz-1587133631.html
румыния
молдавия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586632285_220:0:2887:2000_1400x0_80_0_0_88a7dc22723932c56559f9686f1a1be6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, румыния, молдавия, ссср, в мире

Захарова прокомментировала итог выборов в Приднестровье

14:30 01.12.2020 (обновлено: 19:47 01.12.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Жители Приднестровья в ходе выборов 29 ноября продемонстрировали ответственность за его будущее перед лицом сложных вызовов, теперь Верховному совету предстоит активно подключиться к решению насущных проблем региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 29 ноября прошел единый день голосования, выбирали депутатов Верховного совета (парламента), депутатов местных советов, депутатов и председателей советов — глав администраций сел и поселков. Ведущая политическая партия региона "Обновление" сохранила большинство в парламенте, однако лидер фракции Петр Пасат выборы проиграл.
Военнослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 22:28
ОБСЕ отреагировала на заявление Санду о миротворцах РФ в Приднестровье
"Хорошо известно, что данные выборы проводились в регионе, особый статус которого должен быть определен и законодательно закреплен в рамках решения приднестровской проблемы на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. В этом контексте Россия как страна-посредник и гарант будущих договоренностей внимательно отслеживает все политические и социально-экономические процессы как в Молдавии, так и в Приднестровье, соотнося их с параметрами достижения всеобъемлющего и жизнеспособного урегулирования исключительно мирными политическими средствами", — говорится в тексте ответа представителя, размещенного на сайте российского дипведомства.
Исходя из сказанного, подчеркнула Захарова, "общая оценка волеизъявления жителей левобережья Днестра при избрании своих представителей важна в плане определения соответствия организации выборного процесса тем нормам, которые приняты в международном сообществе".

"Речь идет о прозрачности и демократичности процесса, разумеется, с учетом той усложнившейся из-за пандемии COVID-19 ситуации, в которой оказался регион", — уточнила она.

"По информации СМИ и откликам российских граждан, в том числе парламентариев, посетивших в эти дни регион в личном качестве, выборы прошли на высоком организационном уровне. Проголосовавшие жители многонационального Приднестровья продемонстрировали ответственность за его будущее перед лицом сложных вызовов. Избранному Верховному совету предстоит теперь активно подключиться к решению насущных проблем региона, в числе которых важное место занимает участие в поисках выхода из того тупика, в котором продолжает находиться урегулирование приднестровской проблемы", — подчеркнула она.
Избранный президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 12:53
Эксперт оценил заявление Санду о "нечестном" долге за газ перед Россией
Единый день голосования в Приднестровье проводился во второй раз. Согласно Избирательному кодексу ПМР, порог явки избирателей отсутствует.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
Мария ЗахароваРумынияМолдавияСССРВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Раде сообщили о пьяном дебоше украинского вице-премьера в Турции
09:32В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери
09:30Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"
09:29В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
09:23Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
Лента новостейМолния