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В Петербурге дали срок воспитательнице, по вине которой погибла девочка
В Петербурге дали срок воспитательнице, по вине которой погибла девочка
Суд признал бывшую воспитательницу детского сада в Петербурге виновной в причинении смерти по неосторожности девочке и назначил наказание в виде ограничения... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:26
2020-12-01T11:26
2020-12-01T13:47
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Суд признал бывшую воспитательницу детского сада в Петербурге виновной в причинении смерти по неосторожности девочке и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права заниматься педагогической деятельностью, сообщает пресс-служба СК РФ.По версии следствия, 26 марта оставшаяся без внимания малолетняя девочка повисла между перегородками игровой лестницы, застряв головой между ними. Самостоятельно она освободиться не смогла и находилась в таком положении не менее девяти минут. В результате девочка получила травму шеи, из-за чего скончалась.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия