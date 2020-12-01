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В Петербурге дали срок воспитательнице, по вине которой погибла девочка

В Петербурге дали срок воспитательнице, по вине которой погибла девочка

Суд признал бывшую воспитательницу детского сада в Петербурге виновной в причинении смерти по неосторожности девочке и назначил наказание в виде ограничения... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:26

2020-12-01T11:26

2020-12-01T13:47

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Суд признал бывшую воспитательницу детского сада в Петербурге виновной в причинении смерти по неосторожности девочке и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права заниматься педагогической деятельностью, сообщает пресс-служба СК РФ.По версии следствия, 26 марта оставшаяся без внимания малолетняя девочка повисла между перегородками игровой лестницы, застряв головой между ними. Самостоятельно она освободиться не смогла и находилась в таком положении не менее девяти минут. В результате девочка получила травму шеи, из-за чего скончалась.

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия