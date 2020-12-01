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В Петербурге дали срок воспитательнице, по вине которой погибла девочка
В Петербурге дали срок воспитательнице, по вине которой погибла девочка
Суд признал бывшую воспитательницу детского сада в Петербурге виновной в причинении смерти по неосторожности девочке и назначил наказание в виде ограничения... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:26
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следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Суд признал бывшую воспитательницу детского сада в Петербурге виновной в причинении смерти по неосторожности девочке и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права заниматься педагогической деятельностью, сообщает пресс-служба СК РФ.По версии следствия, 26 марта оставшаяся без внимания малолетняя девочка повисла между перегородками игровой лестницы, застряв головой между ними. Самостоятельно она освободиться не смогла и находилась в таком положении не менее девяти минут. В результате девочка получила травму шеи, из-за чего скончалась.
санкт-петербург
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге дали срок воспитательнице, по вине которой погибла девочка

11:26 01.12.2020 (обновлено: 13:47 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Суд признал бывшую воспитательницу детского сада в Петербурге виновной в причинении смерти по неосторожности девочке и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права заниматься педагогической деятельностью, сообщает пресс-служба СК РФ.
По версии следствия, 26 марта оставшаяся без внимания малолетняя девочка повисла между перегородками игровой лестницы, застряв головой между ними. Самостоятельно она освободиться не смогла и находилась в таком положении не менее девяти минут. В результате девочка получила травму шеи, из-за чего скончалась.
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права заниматься педагогической деятельностью, деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних и осуществлением надзора за несовершеннолетними, сроком на два года", - сказано в сообщении.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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