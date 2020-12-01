https://ria.ru/20201201/volontery-1587080122.html

Дегтярев призвал жителей региона самим возить врачей к больным COVID-19

Дегтярев призвал жителей региона самим возить врачей к больным COVID-19

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей региона активнее подключаться к волонтерской работе по обеспечению врачей, работающих с... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T05:53

2020-12-01T05:53

2020-12-01T06:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил дегтярев

хабаровск

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 1 дек - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей региона активнее подключаться к волонтерской работе по обеспечению врачей, работающих с COVID-пациентами, транспортом и доставке им горячего питания.Как уточнили в краевом минздраве, сегодня добровольцы уже задействованы на выдаче бесплатных лекарств для амбулаторных больных с COVID-19. Большой объем работы взяли на себя волонтеры-медики, которые работают в больницах и поликлиниках края. Социальные работники и волонтеры помогают пожилым людям, а также инвалидам с доставкой товаров первой необходимости.По последним данным, в Хабаровском крае коронавирусом за время пандемии заразились 24 570 (+324 за сутки) человек, выздоровели - 17 373, умерли – 157 жителей края. По информации регионального минздрава, всего в регионе для лечения больных COVID – 19 развернута 3291 койка (свободно 409). Всего на лечении находится 7040 человек, из них 30 тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/khabarovsk-1586192629.html

хабаровск

хабаровский край

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