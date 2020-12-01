Дегтярев призвал жителей региона самим возить врачей к больным COVID-19
05:53 01.12.2020 (обновлено: 06:08 01.12.2020)
© РИА Новости / Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
ХАБАРОВСК, 1 дек - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей региона активнее подключаться к волонтерской работе по обеспечению врачей, работающих с COVID-пациентами, транспортом и доставке им горячего питания.
"Транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому. Подключиться к решению этих вопросов, как обычных граждан, так и бизнес, призвал руководитель региона Михаил Дегтярев. Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам", - сказал во вторник на аппаратном заседании краевого правительства и.о. зампреда правительства по соцвопросам Евгений Никонов.
Как уточнили в краевом минздраве, сегодня добровольцы уже задействованы на выдаче бесплатных лекарств для амбулаторных больных с COVID-19. Большой объем работы взяли на себя волонтеры-медики, которые работают в больницах и поликлиниках края. Социальные работники и волонтеры помогают пожилым людям, а также инвалидам с доставкой товаров первой необходимости.
По последним данным, в Хабаровском крае коронавирусом за время пандемии заразились 24 570 (+324 за сутки) человек, выздоровели - 17 373, умерли – 157 жителей края. По информации регионального минздрава, всего в регионе для лечения больных COVID – 19 развернута 3291 койка (свободно 409). Всего на лечении находится 7040 человек, из них 30 тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.