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Дегтярев призвал жителей региона самим возить врачей к больным COVID-19
Дегтярев призвал жителей региона самим возить врачей к больным COVID-19
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей региона активнее подключаться к волонтерской работе по обеспечению врачей, работающих с... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T05:53
2020-12-01T06:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 1 дек - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей региона активнее подключаться к волонтерской работе по обеспечению врачей, работающих с COVID-пациентами, транспортом и доставке им горячего питания.Как уточнили в краевом минздраве, сегодня добровольцы уже задействованы на выдаче бесплатных лекарств для амбулаторных больных с COVID-19. Большой объем работы взяли на себя волонтеры-медики, которые работают в больницах и поликлиниках края. Социальные работники и волонтеры помогают пожилым людям, а также инвалидам с доставкой товаров первой необходимости.По последним данным, в Хабаровском крае коронавирусом за время пандемии заразились 24 570 (+324 за сутки) человек, выздоровели - 17 373, умерли – 157 жителей края. По информации регионального минздрава, всего в регионе для лечения больных COVID – 19 развернута 3291 койка (свободно 409). Всего на лечении находится 7040 человек, из них 30 тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество

Дегтярев призвал жителей региона самим возить врачей к больным COVID-19

05:53 01.12.2020 (обновлено: 06:08 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Администрация Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 1 дек - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей региона активнее подключаться к волонтерской работе по обеспечению врачей, работающих с COVID-пациентами, транспортом и доставке им горячего питания.
"Транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому. Подключиться к решению этих вопросов, как обычных граждан, так и бизнес, призвал руководитель региона Михаил Дегтярев. Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам", - сказал во вторник на аппаратном заседании краевого правительства и.о. зампреда правительства по соцвопросам Евгений Никонов.
Как уточнили в краевом минздраве, сегодня добровольцы уже задействованы на выдаче бесплатных лекарств для амбулаторных больных с COVID-19. Большой объем работы взяли на себя волонтеры-медики, которые работают в больницах и поликлиниках края. Социальные работники и волонтеры помогают пожилым людям, а также инвалидам с доставкой товаров первой необходимости.
По последним данным, в Хабаровском крае коронавирусом за время пандемии заразились 24 570 (+324 за сутки) человек, выздоровели - 17 373, умерли – 157 жителей края. По информации регионального минздрава, всего в регионе для лечения больных COVID – 19 развернута 3291 койка (свободно 409). Всего на лечении находится 7040 человек, из них 30 тяжелых пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайОбщество
 
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