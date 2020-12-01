https://ria.ru/20201201/vodorod-1587101351.html
Россия и Германия прорабатывают дорожную карту по водородной энергетике
Россия и Германия прорабатывают дорожную карту по водородной энергетике
Россия и Германия прорабатывают различные формы взаимодействия в сфере водородной энергетики, включая создание совместной дорожной карты и пилотные проекты по... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:03
2020-12-01T11:03
2020-12-01T11:03
россия
александр новак
германия
экономика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия и Германия прорабатывают различные формы взаимодействия в сфере водородной энергетики, включая создание совместной дорожной карты и пилотные проекты по производству и поставке водорода в ФРГ, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках конференции, организованной Российско-Германским сырьевым форумом (РГСФ)."Полагаю, что именно российско-германское сотрудничество в водородной энергетике может быть достаточно перспективным и интересным обеим сторонам", - сказал Новак."В настоящее время мы с коллегами прорабатываем различные формы взаимодействия, среди которых: разработка совместной российско-германской дорожной карты развития водородной энергетики; создание технологических партнерств с немецкими компаниями и реализация совместных пилотных проектов по производству и поставке водорода в ФРГ", - добавил он.Кроме того, вице-премьер в числе направлений совместной работы отметил также сотрудничество между российскими и германскими научно-исследовательскими институтами и обмен опытом в области госрегулирования развития водородной энергетики."При этом не менее важным остается взаимодействие и в традиционных отраслях ТЭК, где, как я уже отметил, заложен прочный фундамент", - подчеркнул Новак. Он напомнил, что Энергетическая стратегия России до 2035 года предусматривает развитие водородной энергетики и вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту."В число первоочередных целей для достижения поставленных задач входят: увеличение масштабов производства водорода из природного газа с использованием возобновляемых источников энергии и атомной энергии; разработка отечественных низкоуглеродных технологий производства водорода; государственная поддержка создания инфраструктуры транспортировки и потребления водорода; стимулирование спроса на внутреннем рынке; ... расширение международного сотрудничества", - резюмировал Новак.
https://ria.ru/20201113/tpu-1584487143.html
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россия, александр новак, германия, экономика
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Россия и Германия
прорабатывают различные формы взаимодействия в сфере водородной энергетики, включая создание совместной дорожной карты и пилотные проекты по производству и поставке водорода в ФРГ, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак
в рамках конференции, организованной Российско-Германским сырьевым форумом (РГСФ).
"Полагаю, что именно российско-германское сотрудничество в водородной энергетике может быть достаточно перспективным и интересным обеим сторонам", - сказал Новак.
"В настоящее время мы с коллегами прорабатываем различные формы взаимодействия, среди которых: разработка совместной российско-германской дорожной карты развития водородной энергетики; создание технологических партнерств с немецкими компаниями и реализация совместных пилотных проектов по производству и поставке водорода в ФРГ", - добавил он.
Кроме того, вице-премьер в числе направлений совместной работы отметил также сотрудничество между российскими и германскими научно-исследовательскими институтами и обмен опытом в области госрегулирования развития водородной энергетики.
"При этом не менее важным остается взаимодействие и в традиционных отраслях ТЭК, где, как я уже отметил, заложен прочный фундамент", - подчеркнул Новак. Он напомнил, что Энергетическая стратегия России до 2035 года предусматривает развитие водородной энергетики и вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту.
"В число первоочередных целей для достижения поставленных задач входят: увеличение масштабов производства водорода из природного газа с использованием возобновляемых источников энергии и атомной энергии; разработка отечественных низкоуглеродных технологий производства водорода; государственная поддержка создания инфраструктуры транспортировки и потребления водорода; стимулирование спроса на внутреннем рынке; ... расширение международного сотрудничества", - резюмировал Новак.