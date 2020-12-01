https://ria.ru/20201201/vodorod-1587101351.html

Россия и Германия прорабатывают дорожную карту по водородной энергетике

Россия и Германия прорабатывают дорожную карту по водородной энергетике

Россия и Германия прорабатывают различные формы взаимодействия в сфере водородной энергетики, включая создание совместной дорожной карты и пилотные проекты по... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:03

2020-12-01T11:03

2020-12-01T11:03

россия

александр новак

германия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583725099_0:316:3079:2048_1400x0_80_0_0_8112a653780586acffa0a3e536ad2da6.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия и Германия прорабатывают различные формы взаимодействия в сфере водородной энергетики, включая создание совместной дорожной карты и пилотные проекты по производству и поставке водорода в ФРГ, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках конференции, организованной Российско-Германским сырьевым форумом (РГСФ)."Полагаю, что именно российско-германское сотрудничество в водородной энергетике может быть достаточно перспективным и интересным обеим сторонам", - сказал Новак."В настоящее время мы с коллегами прорабатываем различные формы взаимодействия, среди которых: разработка совместной российско-германской дорожной карты развития водородной энергетики; создание технологических партнерств с немецкими компаниями и реализация совместных пилотных проектов по производству и поставке водорода в ФРГ", - добавил он.Кроме того, вице-премьер в числе направлений совместной работы отметил также сотрудничество между российскими и германскими научно-исследовательскими институтами и обмен опытом в области госрегулирования развития водородной энергетики."При этом не менее важным остается взаимодействие и в традиционных отраслях ТЭК, где, как я уже отметил, заложен прочный фундамент", - подчеркнул Новак. Он напомнил, что Энергетическая стратегия России до 2035 года предусматривает развитие водородной энергетики и вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту."В число первоочередных целей для достижения поставленных задач входят: увеличение масштабов производства водорода из природного газа с использованием возобновляемых источников энергии и атомной энергии; разработка отечественных низкоуглеродных технологий производства водорода; государственная поддержка создания инфраструктуры транспортировки и потребления водорода; стимулирование спроса на внутреннем рынке; ... расширение международного сотрудничества", - резюмировал Новак.

https://ria.ru/20201113/tpu-1584487143.html

https://ria.ru/20201028/mifi-1581726016.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр новак, германия, экономика