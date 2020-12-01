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В МВД предложили новый способ проверки личности сдающего экзамен на права
В МВД предложили новый способ проверки личности сдающего экзамен на права
МВД предложило проверять личность кандидата в водители перед практическим экзаменом на права с помощью видеокамер и аудиозаписи. Это следует из соответствующего РИА Новости, 01.12.2020
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россия
водительские права
авто
москва
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. МВД предложило проверять личность кандидата в водители перед практическим экзаменом на права с помощью видеокамер и аудиозаписи. Это следует из соответствующего проекта приказа, РИА Новости располагает копией документа.Кроме того, экзаменатор должен произнести вслух его фамилию, имя, отчество и только после этого разрешить испытуемому готовиться к сдаче экзамена.В действующей редакции регламента указывается, что экзаменатор устанавливает личность кандидата "на основании предъявленного им документа, удостоверяющего личность". Эта норма сохраняется и в новом регламенте, который должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.
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россия, водительские права, авто, москва, общество

В МВД предложили новый способ проверки личности сдающего экзамен на права

03:09 01.12.2020 (обновлено: 08:28 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГИБДД сдача экзамена на права
ГИБДД сдача экзамена на права - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. МВД предложило проверять личность кандидата в водители перед практическим экзаменом на права с помощью видеокамер и аудиозаписи. Это следует из соответствующего проекта приказа, РИА Новости располагает копией документа.
"По команде экзаменатора кандидат в водители занимает водительское место, после чего экзаменатор с помощью средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена фиксирует тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в документе, удостоверяющем личность кандидата в водители", — говорится в тексте проекта.
Кроме того, экзаменатор должен произнести вслух его фамилию, имя, отчество и только после этого разрешить испытуемому готовиться к сдаче экзамена.
В действующей редакции регламента указывается, что экзаменатор устанавливает личность кандидата "на основании предъявленного им документа, удостоверяющего личность". Эта норма сохраняется и в новом регламенте, который должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.
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