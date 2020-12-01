В МВД предложили новый способ проверки личности сдающего экзамен на права
03:09 01.12.2020 (обновлено: 08:28 01.12.2020)
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. МВД предложило проверять личность кандидата в водители перед практическим экзаменом на права с помощью видеокамер и аудиозаписи. Это следует из соответствующего проекта приказа, РИА Новости располагает копией документа.
"По команде экзаменатора кандидат в водители занимает водительское место, после чего экзаменатор с помощью средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена фиксирует тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в документе, удостоверяющем личность кандидата в водители", — говорится в тексте проекта.
Кроме того, экзаменатор должен произнести вслух его фамилию, имя, отчество и только после этого разрешить испытуемому готовиться к сдаче экзамена.
В действующей редакции регламента указывается, что экзаменатор устанавливает личность кандидата "на основании предъявленного им документа, удостоверяющего личность". Эта норма сохраняется и в новом регламенте, который должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.