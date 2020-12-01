https://ria.ru/20201201/videoregistratsiya-1587076938.html

В МВД предложили новый способ проверки личности сдающего экзамен на права

В МВД предложили новый способ проверки личности сдающего экзамен на права

МВД предложило проверять личность кандидата в водители перед практическим экзаменом на права с помощью видеокамер и аудиозаписи. Это следует из соответствующего РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T03:09

2020-12-01T03:09

2020-12-01T08:28

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водительские права

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москва

общество

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. МВД предложило проверять личность кандидата в водители перед практическим экзаменом на права с помощью видеокамер и аудиозаписи. Это следует из соответствующего проекта приказа, РИА Новости располагает копией документа.Кроме того, экзаменатор должен произнести вслух его фамилию, имя, отчество и только после этого разрешить испытуемому готовиться к сдаче экзамена.В действующей редакции регламента указывается, что экзаменатор устанавливает личность кандидата "на основании предъявленного им документа, удостоверяющего личность". Эта норма сохраняется и в новом регламенте, который должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20201130/ekzamen-1586887130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, водительские права, авто, москва, общество