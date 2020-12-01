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Новости Подмосковья
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Жители Подмосковья стали на 17% реже заражаться ВИЧ-инфекцией
Жители Подмосковья стали на 17% реже заражаться ВИЧ-инфекцией
Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Московской области, кандидат медицинских наук Александр Пронин рассказал,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:46
2020-12-01T16:46
новости подмосковья
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Московской области, кандидат медицинских наук Александр Пронин рассказал, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье сократилась на 17% за последние три года. Об этом сообщил телеканал "360".Отмечается, что регион присоединился к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который каждый год отмечается 1 декабря. Эта дата напоминает обществу о важности профилактики заболевания ВИЧ-инфекцией.Пронин объяснил, что ВИЧ-статус есть у каждого человека. Разница лишь в том, что у одних людей он отрицательный, а у других – положительный."И знать эту информацию о своем здоровье так же естественно, как чистить зубы по утрам. Мы призываем жителей Московской области помнить о ВИЧ-инфекции, не забывать о простых правилах профилактики", – отметил врач.Он подчеркнул, что необходимо не реже одного раза в год сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию.
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московская область (подмосковье)

Жители Подмосковья стали на 17% реже заражаться ВИЧ-инфекцией

16:46 01.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковЗабор крови у пациента в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом
Забор крови у пациента в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Московской области, кандидат медицинских наук Александр Пронин рассказал, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье сократилась на 17% за последние три года. Об этом сообщил телеканал "360".
Отмечается, что регион присоединился к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который каждый год отмечается 1 декабря. Эта дата напоминает обществу о важности профилактики заболевания ВИЧ-инфекцией.
Пронин объяснил, что ВИЧ-статус есть у каждого человека. Разница лишь в том, что у одних людей он отрицательный, а у других – положительный.
"И знать эту информацию о своем здоровье так же естественно, как чистить зубы по утрам. Мы призываем жителей Московской области помнить о ВИЧ-инфекции, не забывать о простых правилах профилактики", – отметил врач.
Он подчеркнул, что необходимо не реже одного раза в год сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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