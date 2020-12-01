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Жители Подмосковья стали на 17% реже заражаться ВИЧ-инфекцией

Жители Подмосковья стали на 17% реже заражаться ВИЧ-инфекцией

Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Московской области, кандидат медицинских наук Александр Пронин рассказал,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:46

2020-12-01T16:46

2020-12-01T16:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Московской области, кандидат медицинских наук Александр Пронин рассказал, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье сократилась на 17% за последние три года. Об этом сообщил телеканал "360".Отмечается, что регион присоединился к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который каждый год отмечается 1 декабря. Эта дата напоминает обществу о важности профилактики заболевания ВИЧ-инфекцией.Пронин объяснил, что ВИЧ-статус есть у каждого человека. Разница лишь в том, что у одних людей он отрицательный, а у других – положительный."И знать эту информацию о своем здоровье так же естественно, как чистить зубы по утрам. Мы призываем жителей Московской области помнить о ВИЧ-инфекции, не забывать о простых правилах профилактики", – отметил врач.Он подчеркнул, что необходимо не реже одного раза в год сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)