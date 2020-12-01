https://ria.ru/20201201/vich-1587171544.html
В России увеличили бюджет по обеспечению лекарствами ВИЧ-инфицированных
В России увеличили бюджет по обеспечению лекарствами ВИЧ-инфицированных
Россия наращивает бюджет по обеспечению лекарствами ВИЧ-инфицированных, все нуждающиеся и все те, кто выбрал для себя антиретровирусную терапию, ее получают,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:19
2020-12-01T15:19
2020-12-01T15:19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
вич
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия наращивает бюджет по обеспечению лекарствами ВИЧ-инфицированных, все нуждающиеся и все те, кто выбрал для себя антиретровирусную терапию, ее получают, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.По ее словам, в 2020 году на эти цели пошли 27,2 миллиарда рублей, в 2021 году - 29,4 миллиарда рублей. Она также уточнила, что препараты не имеют тенденцию к росту цен.
https://ria.ru/20201201/vich-1587168610.html
https://ria.ru/20201127/vich-1586608034.html
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, вич