https://ria.ru/20201201/vich-1587168610.html

Попова заявила, что в России есть прототипы вакцины от ВИЧ

Попова заявила, что в России есть прототипы вакцины от ВИЧ

В России уже есть прототипы вакцины от ВИЧ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:04

2020-12-01T15:04

2020-12-01T15:55

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России уже есть прототипы вакцины от ВИЧ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова уточнила, что прототипы создали несколько отечественных организаций, в частности центр "Вектор".В конце ноября главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус выразил надежду, что препарат для профилактики этого заболевания появится в ближайшие годы. Он отметил, что мир находится в шаге от появления инъекционных форм вакцины, когда один укол позволит защитить от заражения.Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — инфекционное заболевание, которое поражает иммунную систему. Он может приводить к СПИДу.Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) — конечная стадия ВИЧ, при которой организм теряет способность сопротивляться каким-либо инфекциям.Первого декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

https://ria.ru/20201127/vich-1586608034.html

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анна попова, здоровье - общество, общество