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Попова заявила, что в России есть прототипы вакцины от ВИЧ
Попова заявила, что в России есть прототипы вакцины от ВИЧ
В России уже есть прототипы вакцины от ВИЧ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:04
2020-12-01T15:04
2020-12-01T15:55
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России уже есть прототипы вакцины от ВИЧ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова уточнила, что прототипы создали несколько отечественных организаций, в частности центр "Вектор".В конце ноября главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус выразил надежду, что препарат для профилактики этого заболевания появится в ближайшие годы. Он отметил, что мир находится в шаге от появления инъекционных форм вакцины, когда один укол позволит защитить от заражения.Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — инфекционное заболевание, которое поражает иммунную систему. Он может приводить к СПИДу.Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) — конечная стадия ВИЧ, при которой организм теряет способность сопротивляться каким-либо инфекциям.Первого декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.
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анна попова, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
В России уже есть прототипы вакцины от ВИЧ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины", — сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.
Попова уточнила, что прототипы создали несколько отечественных организаций, в частности центр "Вектор".
В конце ноября главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус
выразил надежду, что препарат для профилактики этого заболевания появится в ближайшие годы. Он отметил, что мир находится в шаге от появления инъекционных форм вакцины, когда один укол позволит защитить от заражения.
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — инфекционное заболевание, которое поражает иммунную систему. Он может приводить к СПИДу.
Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) — конечная стадия ВИЧ, при которой организм теряет способность сопротивляться каким-либо инфекциям.
Первого декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.