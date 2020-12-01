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https://ria.ru/20201201/vecherinka-1587180068.html
СМИ: на секс-вечеринке в Брюсселе задержали депутата ЕП и дипломатов
СМИ: на секс-вечеринке в Брюсселе задержали депутата ЕП и дипломатов
Полиция Брюсселя оштрафовала депутата Европарламента и нескольких дипломатов за участие в секс-вечеринке, организованной в нарушение антикоронавирусных мер,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:01
2020-12-01T17:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
европарламент
брюссель
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Полиция Брюсселя оштрафовала депутата Европарламента и нескольких дипломатов за участие в секс-вечеринке, организованной в нарушение антикоронавирусных мер, сообщила газета The Brussels Times.Мероприятие организовали в минувшую пятницу в подвале одного из баров. На вечеринку пришли не менее 25 человек.После появления полиции один из участников, оказавшийся евродепутатом, попытался убежать по карнизу. Его задержали и допросили.Прокуратура и полиция не называют личности участников секс-вечеринки.Сейчас в Бельгии действуют ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса. В стране не работают бары, кафе, рестораны, ночные клубы и дискотеки, кинотеатры и парки развлечений, с 22:00 до 06:00 действует комендантский час.Проведение любых массовых мероприятий запрещено.Полную версию материала читайте на сайте InoSMI&gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, европарламент, брюссель, бельгия, в мире

СМИ: на секс-вечеринке в Брюсселе задержали депутата ЕП и дипломатов

16:01 01.12.2020 (обновлено: 17:59 01.12.2020)
 
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Полиция Брюсселя оштрафовала депутата Европарламента и нескольких дипломатов за участие в секс-вечеринке, организованной в нарушение антикоронавирусных мер, сообщила газета The Brussels Times.
Мероприятие организовали в минувшую пятницу в подвале одного из баров. На вечеринку пришли не менее 25 человек.
Люди на одном из каналов в Венеции - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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После появления полиции один из участников, оказавшийся евродепутатом, попытался убежать по карнизу. Его задержали и допросили.
Прокуратура и полиция не называют личности участников секс-вечеринки.
Сейчас в Бельгии действуют ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса. В стране не работают бары, кафе, рестораны, ночные клубы и дискотеки, кинотеатры и парки развлечений, с 22:00 до 06:00 действует комендантский час.
Проведение любых массовых мероприятий запрещено.
Полную версию материала читайте на сайте InoSMI>>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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