https://ria.ru/20201201/vecherinka-1587180068.html

СМИ: на секс-вечеринке в Брюсселе задержали депутата ЕП и дипломатов

СМИ: на секс-вечеринке в Брюсселе задержали депутата ЕП и дипломатов

Полиция Брюсселя оштрафовала депутата Европарламента и нескольких дипломатов за участие в секс-вечеринке, организованной в нарушение антикоронавирусных мер,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:01

2020-12-01T16:01

2020-12-01T17:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

европарламент

брюссель

бельгия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Полиция Брюсселя оштрафовала депутата Европарламента и нескольких дипломатов за участие в секс-вечеринке, организованной в нарушение антикоронавирусных мер, сообщила газета The Brussels Times.Мероприятие организовали в минувшую пятницу в подвале одного из баров. На вечеринку пришли не менее 25 человек.После появления полиции один из участников, оказавшийся евродепутатом, попытался убежать по карнизу. Его задержали и допросили.Прокуратура и полиция не называют личности участников секс-вечеринки.Сейчас в Бельгии действуют ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса. В стране не работают бары, кафе, рестораны, ночные клубы и дискотеки, кинотеатры и парки развлечений, с 22:00 до 06:00 действует комендантский час.Проведение любых массовых мероприятий запрещено.Полную версию материала читайте на сайте InoSMI>>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

брюссель

бельгия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, европарламент, брюссель, бельгия, в мире