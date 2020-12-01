https://ria.ru/20201201/vecherinka-1587180068.html
СМИ: на секс-вечеринке в Брюсселе задержали депутата ЕП и дипломатов
СМИ: на секс-вечеринке в Брюсселе задержали депутата ЕП и дипломатов
Полиция Брюсселя оштрафовала депутата Европарламента и нескольких дипломатов за участие в секс-вечеринке, организованной в нарушение антикоронавирусных мер,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:01
2020-12-01T16:01
2020-12-01T17:59
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Полиция Брюсселя оштрафовала депутата Европарламента и нескольких дипломатов за участие в секс-вечеринке, организованной в нарушение антикоронавирусных мер, сообщила газета The Brussels Times.Мероприятие организовали в минувшую пятницу в подвале одного из баров. На вечеринку пришли не менее 25 человек.После появления полиции один из участников, оказавшийся евродепутатом, попытался убежать по карнизу. Его задержали и допросили.Прокуратура и полиция не называют личности участников секс-вечеринки.Сейчас в Бельгии действуют ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса. В стране не работают бары, кафе, рестораны, ночные клубы и дискотеки, кинотеатры и парки развлечений, с 22:00 до 06:00 действует комендантский час.Проведение любых массовых мероприятий запрещено.Полную версию материала читайте на сайте InoSMI>>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html
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коронавирус covid-19, европарламент, брюссель, бельгия, в мире