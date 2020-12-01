https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587226153.html

Уругвай рассматривает возможность закупки российской вакцины "Спутник V"

Уругвай рассматривает возможность закупки российской вакцины "Спутник V"

Уругвай рассматривает возможность закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", окончательное решение пока не принято, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:07

2020-12-01T19:07

2020-12-01T19:07

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

уругвай

южная корея

венесуэла

белоруссия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Уругвай рассматривает возможность закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", окончательное решение пока не принято, заявил министр иностранных дел страны Франсиско Карлос Бустильо Бонассо.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586067158.html

россия

уругвай

южная корея

венесуэла

белоруссия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, уругвай, южная корея, венесуэла, белоруссия, в мире