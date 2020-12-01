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https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587210830.html
AstraZeneca передаст документы на регистрацию вакцины в течение недели
AstraZeneca передаст документы на регистрацию вакцины в течение недели
Документы на регистрацию вакцины от COVID-19, разработанной британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T18:02
2020-12-01T18:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
оксфордский университет
европа
в мире
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РИМ, 1 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Документы на регистрацию вакцины от COVID-19, разработанной британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета, будут поданы в компетентные органы в течение недели, заявил во вторник Пьеро Ди Лоренцо, возглавляющий итальянскую биотехнологическую компанию Irbm, которая также принимает участие в этом проекте.Ранее Ди Лоренцо заявлял, что производство так называемой "оксфордской" вакцины против коронавирусной инфекции начнется осенью, а в свободной продаже она появится уже в январе 2021 года.В начале ноября один из руководителей AstraZeneca Хосе Басельга сообщил, что разработанная группой вакцина уже запущена в массовое производство. Он уточнил, что в начале 2021 года будут готовы 3 миллиарда доз этого препарата, который будет продаваться по цене около двух евро за дозу.Неделю назад были обнародованы предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний этой вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам сначала вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. В этой связи речь зашла о необходимости дополнительного клинического исследования.В конце октября исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Гвидо Рази заявил, что вакцина от COVID-19, скорее всего, появится в Европе в январе-феврале 2021 года. При этом он отметил, что в настоящее время завершен или завершается третий этап клинических испытаний вакцин, которые разработали компании Moderna, AstraZeneca и Pfizer.Ранее во вторник немецкая компания BioNTech обнародовала пресс-релиз, согласно которому BioNTech и Pfizer направили запрос в EMA для получения разрешения на использование разработанной ими вакцины от COVID-19. Накануне об аналогичном запросе сообщила и американская компания Moderna.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/khakery-1586629370.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, европа, в мире

AstraZeneca передаст документы на регистрацию вакцины в течение недели

18:02 01.12.2020
 
© REUTERS / Dado RuvicВакцина компании AstraZeneca
Вакцина компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© REUTERS / Dado Ruvic
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РИМ, 1 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Документы на регистрацию вакцины от COVID-19, разработанной британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета, будут поданы в компетентные органы в течение недели, заявил во вторник Пьеро Ди Лоренцо, возглавляющий итальянскую биотехнологическую компанию Irbm, которая также принимает участие в этом проекте.

"Руководство AstraZeneca готовит весь пакет необходимых документов для регулирующих агентств. Надеюсь, что в течение одной недели такой пакет будет подготовлен и передан", - сообщил президент Irbm в эфире телеканала Cusano Italia Tv.

Ранее Ди Лоренцо заявлял, что производство так называемой "оксфордской" вакцины против коронавирусной инфекции начнется осенью, а в свободной продаже она появится уже в январе 2021 года.
В начале ноября один из руководителей AstraZeneca Хосе Басельга сообщил, что разработанная группой вакцина уже запущена в массовое производство. Он уточнил, что в начале 2021 года будут готовы 3 миллиарда доз этого препарата, который будет продаваться по цене около двух евро за дозу.
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Неделю назад были обнародованы предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний этой вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам сначала вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. В этой связи речь зашла о необходимости дополнительного клинического исследования.
В конце октября исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Гвидо Рази заявил, что вакцина от COVID-19, скорее всего, появится в Европе в январе-феврале 2021 года. При этом он отметил, что в настоящее время завершен или завершается третий этап клинических испытаний вакцин, которые разработали компании Moderna, AstraZeneca и Pfizer.
Ранее во вторник немецкая компания BioNTech обнародовала пресс-релиз, согласно которому BioNTech и Pfizer направили запрос в EMA для получения разрешения на использование разработанной ими вакцины от COVID-19. Накануне об аналогичном запросе сообщила и американская компания Moderna.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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