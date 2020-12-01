https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587210830.html

AstraZeneca передаст документы на регистрацию вакцины в течение недели

AstraZeneca передаст документы на регистрацию вакцины в течение недели

Документы на регистрацию вакцины от COVID-19, разработанной британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:02

2020-12-01T18:02

2020-12-01T18:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

оксфордский университет

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585910231_0:0:3082:1735_1400x0_80_0_0_6c7dc7cc959ef791b29d4fccbd2553e1.jpg

РИМ, 1 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Документы на регистрацию вакцины от COVID-19, разработанной британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета, будут поданы в компетентные органы в течение недели, заявил во вторник Пьеро Ди Лоренцо, возглавляющий итальянскую биотехнологическую компанию Irbm, которая также принимает участие в этом проекте.Ранее Ди Лоренцо заявлял, что производство так называемой "оксфордской" вакцины против коронавирусной инфекции начнется осенью, а в свободной продаже она появится уже в январе 2021 года.В начале ноября один из руководителей AstraZeneca Хосе Басельга сообщил, что разработанная группой вакцина уже запущена в массовое производство. Он уточнил, что в начале 2021 года будут готовы 3 миллиарда доз этого препарата, который будет продаваться по цене около двух евро за дозу.Неделю назад были обнародованы предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний этой вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам сначала вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. В этой связи речь зашла о необходимости дополнительного клинического исследования.В конце октября исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Гвидо Рази заявил, что вакцина от COVID-19, скорее всего, появится в Европе в январе-феврале 2021 года. При этом он отметил, что в настоящее время завершен или завершается третий этап клинических испытаний вакцин, которые разработали компании Moderna, AstraZeneca и Pfizer.Ранее во вторник немецкая компания BioNTech обнародовала пресс-релиз, согласно которому BioNTech и Pfizer направили запрос в EMA для получения разрешения на использование разработанной ими вакцины от COVID-19. Накануне об аналогичном запросе сообщила и американская компания Moderna.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/khakery-1586629370.html

https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586512244.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, европа, в мире