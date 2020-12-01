https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587210830.html
AstraZeneca передаст документы на регистрацию вакцины в течение недели
AstraZeneca передаст документы на регистрацию вакцины в течение недели
Документы на регистрацию вакцины от COVID-19, разработанной британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T18:02
2020-12-01T18:02
2020-12-01T18:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
оксфордский университет
европа
в мире
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РИМ, 1 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Документы на регистрацию вакцины от COVID-19, разработанной британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета, будут поданы в компетентные органы в течение недели, заявил во вторник Пьеро Ди Лоренцо, возглавляющий итальянскую биотехнологическую компанию Irbm, которая также принимает участие в этом проекте.Ранее Ди Лоренцо заявлял, что производство так называемой "оксфордской" вакцины против коронавирусной инфекции начнется осенью, а в свободной продаже она появится уже в январе 2021 года.В начале ноября один из руководителей AstraZeneca Хосе Басельга сообщил, что разработанная группой вакцина уже запущена в массовое производство. Он уточнил, что в начале 2021 года будут готовы 3 миллиарда доз этого препарата, который будет продаваться по цене около двух евро за дозу.Неделю назад были обнародованы предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний этой вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам сначала вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. В этой связи речь зашла о необходимости дополнительного клинического исследования.В конце октября исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Гвидо Рази заявил, что вакцина от COVID-19, скорее всего, появится в Европе в январе-феврале 2021 года. При этом он отметил, что в настоящее время завершен или завершается третий этап клинических испытаний вакцин, которые разработали компании Moderna, AstraZeneca и Pfizer.Ранее во вторник немецкая компания BioNTech обнародовала пресс-релиз, согласно которому BioNTech и Pfizer направили запрос в EMA для получения разрешения на использование разработанной ими вакцины от COVID-19. Накануне об аналогичном запросе сообщила и американская компания Moderna.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/khakery-1586629370.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, европа, в мире
РИМ, 1 дек - РИА Новости, Сергей Старцев.
Документы на регистрацию вакцины от COVID-19, разработанной британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca
совместно с учеными Оксфордского университета
, будут поданы в компетентные органы в течение недели, заявил во вторник Пьеро Ди Лоренцо, возглавляющий итальянскую биотехнологическую компанию Irbm, которая также принимает участие в этом проекте.
"Руководство AstraZeneca готовит весь пакет необходимых документов для регулирующих агентств. Надеюсь, что в течение одной недели такой пакет будет подготовлен и передан", - сообщил президент Irbm в эфире телеканала Cusano Italia Tv.
Ранее Ди Лоренцо заявлял, что производство так называемой "оксфордской" вакцины против коронавирусной инфекции начнется осенью, а в свободной продаже она появится уже в январе 2021 года.
В начале ноября один из руководителей AstraZeneca Хосе Басельга сообщил, что разработанная группой вакцина уже запущена в массовое производство. Он уточнил, что в начале 2021 года будут готовы 3 миллиарда доз этого препарата, который будет продаваться по цене около двух евро за дозу.
Неделю назад были обнародованы предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний этой вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам сначала вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. В этой связи речь зашла о необходимости дополнительного клинического исследования.
В конце октября исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Гвидо Рази заявил, что вакцина от COVID-19, скорее всего, появится в Европе
в январе-феврале 2021 года. При этом он отметил, что в настоящее время завершен или завершается третий этап клинических испытаний вакцин, которые разработали компании Moderna, AstraZeneca и Pfizer.
Ранее во вторник немецкая компания BioNTech обнародовала пресс-релиз, согласно которому BioNTech и Pfizer направили запрос в EMA для получения разрешения на использование разработанной ими вакцины от COVID-19. Накануне об аналогичном запросе сообщила и американская компания Moderna.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.