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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587173397.html
ЕК хочет максимально быстро допустить проверенные EMA вакцины от COVID-19
ЕК хочет максимально быстро допустить проверенные EMA вакцины от COVID-19
Еврокомиссия обещает очень быстро принять со своей стороны все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:29
2020-12-01T15:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Еврокомиссия обещает очень быстро принять со своей стороны все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) вакцин от COVID-19 на рынок Евросоюза, сообщил представитель пресс-службы ЕК на брифинге."Решение (ЕК) должно быть принято срочно. Если EMA даст позитивную рекомендацию после детального анализа эффективности и безопасности вакцинации, то ЕК сделает все, чтобы принять решение об авторизации быстро", - сказал он.При этом для принятия решения необходимо будет проконсультироваться со странами Евросоюза."ЕК сделает все, чтобы прийти к решению очень быстро с учетом срочности, с которой необходимо начать кампании по вакцинации", - добавил он.Когда это может быть сделано, представитель ЕК не уточнил. Однако решение Еврокомиссии после авторизации от EMA - это "вопрос дней", сказал он.Европейское агентство по лекарственным средствам уже получило заявки от разработчиков вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, а также Moderna для поставки их препаратов на европейском рынке.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586970240.html
https://ria.ru/20201127/vaktsiny-1586695714.html
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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире

ЕК хочет максимально быстро допустить проверенные EMA вакцины от COVID-19

15:29 01.12.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре
Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Еврокомиссия обещает очень быстро принять со своей стороны все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) вакцин от COVID-19 на рынок Евросоюза, сообщил представитель пресс-службы ЕК на брифинге.
"Решение (ЕК) должно быть принято срочно. Если EMA даст позитивную рекомендацию после детального анализа эффективности и безопасности вакцинации, то ЕК сделает все, чтобы принять решение об авторизации быстро", - сказал он.
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При этом для принятия решения необходимо будет проконсультироваться со странами Евросоюза.
"ЕК сделает все, чтобы прийти к решению очень быстро с учетом срочности, с которой необходимо начать кампании по вакцинации", - добавил он.
Когда это может быть сделано, представитель ЕК не уточнил. Однако решение Еврокомиссии после авторизации от EMA - это "вопрос дней", сказал он.
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Европейское агентство по лекарственным средствам уже получило заявки от разработчиков вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, а также Moderna для поставки их препаратов на европейском рынке.
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