https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587173397.html

ЕК хочет максимально быстро допустить проверенные EMA вакцины от COVID-19

ЕК хочет максимально быстро допустить проверенные EMA вакцины от COVID-19

Еврокомиссия обещает очень быстро принять со своей стороны все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:29

2020-12-01T15:29

2020-12-01T15:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Еврокомиссия обещает очень быстро принять со своей стороны все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) вакцин от COVID-19 на рынок Евросоюза, сообщил представитель пресс-службы ЕК на брифинге."Решение (ЕК) должно быть принято срочно. Если EMA даст позитивную рекомендацию после детального анализа эффективности и безопасности вакцинации, то ЕК сделает все, чтобы принять решение об авторизации быстро", - сказал он.При этом для принятия решения необходимо будет проконсультироваться со странами Евросоюза."ЕК сделает все, чтобы прийти к решению очень быстро с учетом срочности, с которой необходимо начать кампании по вакцинации", - добавил он.Когда это может быть сделано, представитель ЕК не уточнил. Однако решение Еврокомиссии после авторизации от EMA - это "вопрос дней", сказал он.Европейское агентство по лекарственным средствам уже получило заявки от разработчиков вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, а также Moderna для поставки их препаратов на европейском рынке.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586970240.html

https://ria.ru/20201127/vaktsiny-1586695714.html

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2020

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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире